Jetzt schlägt das Wetter um: Gewitter erfassen Österreich

Gewitter, Kaltfront, dann Sonne: Österreich erlebt eine turbulente Wochenmitte – mit bis zu 35 Grad kurz vor dem Umschwung.

Über den Westen und Norden Österreichs ziehen am Mittwoch bereits ab den frühen Morgenstunden Schauer und Gewitter hinweg, während sich im Süden und Südosten bis zur Mittagszeit noch verbreitet die Sonne durchsetzt. Am Nachmittag dreht sich das Bild: Auch dort sind dann Gewitter mit erheblichem Unwetterpotenzial zu erwarten. Im Donauraum sowie im Osten des Landes bläst lebhafter West- bis Nordwestwind, im Süden setzt gegen Abend Nordföhn ein.

Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 24 und 30 Grad, ganz im Osten sind vor Einsetzen der Gewitter noch knapp 35 Grad möglich. Mit dem Durchzug einer Kaltfront sind zur Wochenmitte laut Unwetterzentrale (uwz.at) österreichweit verbreitet Schauer und teils schwere Gewitter zu erwarten, wobei die Unwettergefahr vor allem in den östlichen Landesteilen vorerst erhöht bleibt.

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Ruhigeres Wetter

Der Donnerstag startet gebietsweise unter dichter Bewölkung, vereinzelte Schauer bleiben jedoch die Ausnahme. Im Tagesverlauf setzt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken durch, lediglich entlang der Nordalpen vom Arlberg bis ins Mariazellerland halten sich dichtere Wolken mit einzelnen Schauern. Der Wind kommt lebhaft, im Osten auch kräftig und im Süden leicht föhnig aus Nordwest.

Die Temperaturen bewegen sich mit 22 bis 27 Grad im für die Jahreszeit typischen Bereich. Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss kehrt ab Donnerstag ruhigeres Sommerwetter ein.

Am Freitag zeigt sich die Sonne im Flachland und in den südlichen Becken zeitweise, in den Mittagsstunden sind vereinzelt Schauer oder gelegentlich auch ein Gewitter möglich. An der Alpennordseite fällt in der ersten Tageshälfte schauerartiger Regen, der sich ab Mittag zögerlich auflockert, bevor das Wetter gegen Abend allgemein ruhiger wird. Bei lebhaftem, im Osten auch kräftigem Nordwestwind werden Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad erreicht.

Sommerliches Wochenende

Der Samstag präsentiert sich mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix, durchziehende Wolkenfelder und Quellwolken bleiben dabei weitgehend harmlos. Der Wind weht vor allem am Alpenostrand noch lebhaft aus West bis Nordwest, lässt im Laufe des Tages aber allmählich nach.

Mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad erwartet die Österreicher angenehm sommerliches Wetter.