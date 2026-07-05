PKW-Lenkerin übersah ihn: Motorradfahrer stirbt vor den Augen seiner Frau

Ein Abbiege-Manöver endet tödlich – im steirischen Bezirk Weiz kollidieren ein Motorrad und ein Pkw frontal.

📍 Ort des Geschehens

Im Bezirk Weiz kam es am Samstag, 4. Juli 2026, kurz nach 14 Uhr im Bereich Anger auf der B72 zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 65-jähriger Motorradfahrer verlor dabei noch an der Unfallstelle sein Leben.

Frontaler Zusammenstoß

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine Pkw-Lenkerin beim Abbiegen nach links das entgegenkommende Motorrad nicht wahrgenommen haben, woraufhin es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

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Die Lenkerin des Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu, ihre achtjährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieb körperlich unversehrt. Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest bei der 48-jährigen Pkw-Lenkerin verlief negativ.

Die 62-jährige Ehefrau des Verunglückten, die als Sozius auf dem Motorrad mitgefahren war, musste nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht werden.