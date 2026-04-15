Überraschung für Kunden: Billa liefert jetzt länger!

Wenn der Supermarkt schon zu hat, kommt Billa trotzdem noch. Wien bekommt ein Liefermodell, das den Abend neu definiert.

Billa und foodora haben ihre seit 2024 bestehende Partnerschaft mit einem neuen Schritt vertieft: In Wien wurde soeben der erste gemeinsame Delivery-Store eröffnet. Damit treiben die beiden Unternehmen ihr Modell der Lebensmittelzustellung weiter voran und wollen die jeweiligen Stärken künftig noch enger miteinander verbinden.

Neues Lieferkonzept

Das Konzept des neuen Standorts geht über herkömmliche Liefermodelle hinaus. Billa verantwortet Sortiment und Infrastruktur, foodora übernimmt die Kommissionierung und die Zustellung direkt zur Haustür. Das verfügbare Sortiment umfasst mehr als 6.000 Produkte – von frischen Backwaren über Getränke bis hin zu Haushaltsartikeln.

Bestellungen werden innerhalb von rund 60 Minuten geliefert, und zwar von Montag bis Samstag bis 22 Uhr – ein Zeitfenster, das im österreichischen Lebensmittelhandel bislang kein Anbieter abgedeckt hat. Für den Großteil der Wiener Bevölkerung bleibt das Grundprinzip unverändert: Lebensmittel können wie gewohnt bestellt und innerhalb einer Stunde zu Supermarktpreisen geliefert werden. Neu ist einzig die erweiterte Zustellzeit, die nun bis in den späten Abend reicht.

Starke Abendnachfrage

Erste Daten aus der Testphase geben Aufschluss über das Bestellverhalten der Nutzer: Der Samstag erweist sich als der nachfragestärkste Tag, während unter der Woche vor allem die Abendstunden stark frequentiert sind – also genau jene Zeiten, zu denen viele stationäre Supermärkte bereits geschlossen haben. Das Modell besetzt damit eine neue Marktposition und dient als Grundlage für eine mögliche Ausweitung auf weitere Standorte.

Igor Milojkovic, Leiter Vertrieb Innen bei Billa erklärt: „Bei Billa stehen die Bedürfnisse unserer Kunden stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam mit foodora erweitern wir das bestehende Serviceangebot und bringen gewohnte Billa-Qualität – ab sofort für einen Großteil der Wiener auch bis 22 Uhr nach Hause. Mit einem Sortiment von über 6.000 Artikeln – zu den gleichen Preisen wie im Billa-Markt ums Eck – schaffen wir ein Angebot, das sich an alle richtet: vom schnellen Einkauf für Single-Haushalte bis hin zum kompletten Wocheneinkauf für Familien.“

„Was wir im März 2026 gemeinsam mit Billa gestartet haben, ist eine Premiere für Österreich – und zugleich ein Modell dafür, wie Partnerschaften im Handel künftig aussehen können. Billa bringt Standort, Sortiment und Vertrauen ein; wir übernehmen Kommissionierung sowie die Technologie für die Zustellung bis zur Haustür. Im Mittelpunkt stehen die Kund:innen, denen es in Wien nun möglich ist, auf das Billa-Sortiment zu Supermarktpreisen zuzugreifen. Geliefert wird es innerhalb von 60 Minuten, von Montag bis Samstag bis 22 Uhr. Das schafft echte Auswahl, mehr Komfort und zeigt, wie die foodora-App ein fixer Bestandteil des Alltags wird“, ergänzt Dragan Milovanovic, General Manager des Quick Commerce (Schnelllieferdienst) von foodora Österreich.