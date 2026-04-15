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Massenkarambolage

70 Autos krachen nach Tunnel-Ausfahrt zusammen – Mehrere Verletzte (VIDEO)

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FOTO: Screenshot X/@Chinoy200096633
1 Min. Lesezeit |

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KO KOSMO-Redaktion
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