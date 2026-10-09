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Wohnungsbrand

Feuerdrama in Wien: Mann sitzt in brennender Wohnung fest

Feuerdrama in Wien: Mann sitzt in brennender Wohnung fest
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Dramatischer Feuerwehreinsatz in Wien-Donaustadt: Ein Mann saß in seiner brennenden Wohnung fest – die Rettung gelang in letzter Sekunde.

Am Freitagmorgen brach in einer Wohnung in Wien-Donaustadt ein Feuer aus. Ein Bewohner, der sich nicht selbständig in Sicherheit bringen konnte, musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Rettung per Drehleiter

Kurz nach Viertel nach sieben Uhr gingen bei der Feuerwehr Notrufe aus der Schrickgasse nahe der Donaufelder Straße ein. Die Einsatzkräfte trafen einen Mann an, der in der brennenden Wohnung eingeschlossen war. Mithilfe einer Drehleiter gelang es den Feuerwehrleuten, ihn über den Balkon ins Freie zu bringen.

Parallel dazu bekämpften die Florianis das Feuer mit einer Löschleitung und überprüften die umliegenden Wohnungen auf etwaige Brandschäden.

Leichte Vergiftung

Der Bewohner zog sich bei dem Vorfall eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Wiener Berufsrettung übernahm seine medizinische Versorgung unmittelbar am Einsatzort. Anschließend konnte er in die häusliche Pflege entlassen werden.

Die Brandursache ist bislang nicht geklärt.

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KO KOSMO-Redaktion
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