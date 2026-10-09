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Verkehrsunfall

9-Jähriger steigt aus Schulbus – kurz darauf ist er tot

9-Jähriger steigt aus Schulbus – kurz darauf ist er tot
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Schulbus, eine Straße, ein fataler Moment – in Schönau am Königssee endet ein ganz normaler Schultag für einen Neunjährigen tödlich.

In Schönau am Königssee ist am Donnerstagmittag ein neunjähriger Junge nach einem Verkehrsunfall noch an der Unfallstelle gestorben. Das Kind hatte kurz zuvor einen Schulbus verlassen und war auf die Fahrbahn gelaufen, als es von einem BMW erfasst wurde. Hinter dem Steuer des Wagens saß ein 82-jähriger Mann aus Hessen. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Hammerstielstraße, unweit der Grenze zu Salzburg.

Unbekannter Pkw

Im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen steht nun ein bislang unbekannter Pkw, der zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise die Sicht der Kinder auf die Straße versperrt hatte. Die Behörden haben einen Zeugenaufruf gestartet und erhoffen sich vom Fahrer dieses Fahrzeugs entscheidende Hinweise zum genauen Unfallhergang. Der BMW wurde sichergestellt; ein Sachverständiger wurde zur Unterstützung der Ermittlungen hinzugezogen.

Anwohner eilten unmittelbar nach dem Zusammenstoß zur Hilfe, doch für den Jungen kam jede Unterstützung zu spät – er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Auch der Fahrer des BMW sowie seine Beifahrerin stehen nach dem Erlebten unter erheblichem psychischen Druck.

Zeugenaufruf

Das Unglück hat in der örtlichen Gemeinschaft tiefe Bestürzung ausgelöst.

Die Polizei appelliert an mögliche Zeugen, sich zu melden, um zur Aufklärung des Unfalls beizutragen.

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