Kroatien-Urlaub: Wie viel Bargeld sollte man wirklich mitnehmen?

400 Euro Bargeld für den Kroatien-Urlaub: Reicht das wirklich? Reiseberichte zeigen, wann Urlauber auf Scheine und Münzen angewiesen sind.

Wer seinen Urlaub in Kroatien plant, stellt sich häufig die Frage, wie viel Bargeld im Reisegepäck sein sollte. Eine aktuelle Diskussion auf Reddit zeigt: 400 Euro können als Bargeldreserve für zwei Personen ausreichen – vorausgesetzt, größere Ausgaben wie Unterkunft, Transport und Eintrittskarten sind bereits bezahlt und der Rest wird überwiegend mit Karte beglichen.

Ausgangspunkt der Diskussion war ein Paar, das eine 19-tägige Hochzeitsreise durch Kroatien und Slowenien plante. Die Reisenden wollten wissen, ob 400 Euro in bar für die Reise genügen würden. Andere Urlauber teilten daraufhin ihre Erfahrungen und berichteten, wie viel Bargeld sie während ihrer Aufenthalte tatsächlich benötigten.

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400 Euro für mehrere Wochen

Ein Reisender berichtete, während eines 16-tägigen Aufenthalts in Kroatien 400 Euro Bargeld verwendet zu haben – am Ende seien noch 100 Euro übrig gewesen. Andere Urlauber schilderten, während ihrer Reisen nur selten Bargeld benötigt zu haben, weil sie die meisten Ausgaben mit Karte bezahlten.

Ein Besucher, der eine Woche in Zagreb, Zadar, Split und Šibenik unterwegs war, gab beispielsweise an, Bargeld hauptsächlich auf lokalen Märkten gebraucht zu haben. Die Erfahrungen zeigen allerdings auch, dass der tatsächliche Bedarf stark von der Reiseroute und den geplanten Aktivitäten abhängt.

Wo Bargeld weiterhin wichtig ist

Obwohl Kartenzahlung in Kroatien weit verbreitet ist, sollten Urlauber nicht vollständig auf Bargeld verzichten. Auf Märkten, bei einzelnen kleineren Gastronomiebetrieben oder bei bestimmten Bootstouren kann Bargeld weiterhin notwendig sein. Auch kleinere Ausgaben wie Eis, Souvenirs oder Trinkgeld lassen sich damit unkompliziert bezahlen.

Besonders in kleineren Orten oder abseits stark touristischer Gegenden kann es sinnvoll sein, etwas mehr Bargeld als Reserve dabeizuhaben. Wer hingegen vor allem in größeren Städten unterwegs ist und seine größeren Ausgaben bereits vorab bezahlt hat, benötigt möglicherweise deutlich weniger.

Vorsicht bei Geldautomaten

Wer während des Urlaubs Bargeld abheben möchte, sollte sich vorab über mögliche Gebühren informieren. Einige Geldautomatenbetreiber verlangen zusätzliche Entgelte, die je nach Anbieter unterschiedlich ausfallen können. Auch die Konditionen der eigenen Bank spielen eine Rolle.

Eine pauschale Empfehlung für den perfekten Bargeldbetrag gibt es daher nicht. Die Erfahrungen auf Reddit legen nahe, dass 400 Euro für zwei Personen eine sinnvolle Reserve sein können, wenn die wichtigsten Reisekosten bereits gedeckt sind. Wie viel tatsächlich benötigt wird, hängt jedoch davon ab, wie und wo man seinen Urlaub verbringt.