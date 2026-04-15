Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry nach schweren Vorwürfen

Schwere Vorwürfe gegen einen Weltstar: Australische Behörden ermitteln nun offiziell gegen Katy Perry – und die Sängerin schlägt zurück.

Die australischen Behörden haben Ermittlungen gegen die US-amerikanische Popsängerin Katy Perry aufgenommen. Grundlage dafür sind Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose, die einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff im Jahr 2010 in Melbourne betreffen. Rose hatte die Anschuldigungen am Sonntagabend in mehreren Beiträgen auf der Plattform Threads veröffentlicht, unter anderem in den Kommentaren zu einem Beitrag von Complex Music über Perrys Reaktion auf Justin Biebers Coachella-Auftritt. Die Polizei des Bundesstaates Victoria bestätigte die laufenden Ermittlungen am Mittwoch, verwies jedoch darauf, dass es angesichts des laufenden Verfahrens nicht angebracht sei, nähere Angaben zum Fall zu machen.

Perrys Dementi

Perry wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme gegenüber dem Branchenmagazin Variety entschieden zurück. „Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind nicht nur rundweg falsch, es sind gefährliche rücksichtslose Lügen“, hieß es darin. Darüber hinaus wurde in der Erklärung darauf hingewiesen, dass Rose wiederholt „in den sozialen Medien ernste Anschuldigungen gegen diverse Personen erhebt – Anschuldigungen, die wiederholt von den Genannten zurückgewiesen wurden“.

Dieses Muster der australischen Schauspielerin, die einem breiten Publikum vor allem durch die Gefängnisserie „Orange is the New Black“ bekannt ist, sei „gut dokumentiert“.

Weitere Schlagzeilen

Zuletzt hatte Perry aus einem anderen Grund für Aufmerksamkeit gesorgt: Berichte über eine Beziehung zum früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau hatten sie in die Schlagzeilen gebracht.

Bekannt wurde die Sängerin durch Hits wie „I Kissed a Girl“, „Hot n Cold“ und „Roar“.