Wien rüstet sich: Am Samstag verwandeln Großdemos die Innenstadt – Polizei und Verkehr stellen sich auf einen unruhigen Tag ein.

Am Samstag, dem 10. Oktober, sind in Wien mehrere Kundgebungen angemeldet, die im innerstädtischen Bereich zu spürbaren Einschränkungen im Straßenverkehr führen werden. Die größte Demonstration startet am Wien-Karlsplatz und verläuft über die Lothringerstraße sowie den Schwarzenbergplatz weiter entgegen der Fahrtrichtung des Rings bis zum Stephansplatz. Sowohl der Individualverkehr als auch Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel müssen auf dieser Strecke mit Umleitungen und Sperrungen rechnen.

Sperren & Umleitungen

Im Zuge der Versammlungen ist im innerstädtischen Bereich mit temporären Straßensperren und Routenänderungen zu rechnen. Auch der öffentliche Nahverkehr könnte von Beeinträchtigungen betroffen sein. Die Polizei wird mit einem umfangreichen Aufgebot an uniformierten und zivilen Kräften vor Ort sein, um die öffentliche Ordnung sicherzustellen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für die Dauer der Demonstrationen wird die Wiener Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz stehen. Aktuelle Informationen zu Verkehrssperren und Umleitungen stellt die Landespolizeidirektion Wien laufend über ihren X-Account (@LPDWien) bereit.

Betroffenen wird empfohlen, sich bereits im Vorfeld über mögliche Änderungen ihrer Fahrtroute zu informieren.