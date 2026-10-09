Christkindlmärkte in Wien: Die Eröffnungstermine im Überblick

Die Wiener Christkindlmärkte öffnen bald wieder ihre Tore: Bereits Anfang November können Besucher durch festlich geschmückte Gassen schlendern. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Die Vorweihnachtszeit beginnt in Wien auch 2026 schon Anfang November. Die ersten Christkindlmärkte öffnen am 6. November und laden mit Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten und festlicher Beleuchtung zum Besuch ein. Dazu zählen der Christkindlmarkt vor dem Schloss Schönbrunn und das Weihnachtsdorf am Stephansplatz.

Während der Markt in Schönbrunn bis zum 6. Jänner 2027 geöffnet bleibt, endet die Saison am Stephansplatz bereits am 26. Dezember. Damit gehören beide Veranstaltungen zu den ersten Anlaufstellen für alle, die schon vor dem Advent Weihnachtsstimmung erleben möchten.

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Weitere Märkte ab Mitte November

Am 13. November folgen weitere bekannte Veranstaltungen. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz lädt bis zum 26. Dezember zum Bummeln ein. Ebenfalls an diesem Tag starten der Art Advent am Karlsplatz, der auf Kunsthandwerk und Bio-Gastronomie setzt, sowie der Christkindlmarkt am Spittelberg. Beide Märkte sind bis zum 23. Dezember geöffnet.

Am Spittelberg sorgen die engen Gassen und die historische Umgebung für eine besondere Atmosphäre. Der Art Advent am Karlsplatz richtet sich vor allem an Besucher, die handgefertigte Produkte und ein alternatives kulinarisches Angebot schätzen.

Christkindlmärkte bis ins neue Jahr

Ab dem 20. November kommen weitere Märkte hinzu. Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz bleibt bis zum 26. Dezember geöffnet, der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Belvedere bis zum 31. Dezember.

Auch im Wiener Prater beginnt an diesem Tag der Wintermarkt am Riesenradplatz. Mit Gastronomie, Marktständen und Live-Musik läuft er bis zum 6. Jänner 2027. Damit bietet sich auch nach Weihnachten noch Gelegenheit für einen Besuch.

Wer einen bestimmten Markt besuchen möchte, sollte die jeweiligen Öffnungszeiten vorab prüfen. An Feiertagen können abweichende Zeiten gelten.