Bub angefahren: Autofahrer gibt ihm 30 Euro und flüchtet

An einem Montagnachmittag wurde ein zwölfjähriger Junge in Pörtschach am Wörthersee beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. Gegen 16.45 Uhr war der Bub auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs. An der Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße wechselte er auf die Fahrbahn – und wurde dabei von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und zu Boden geworfen.

Fahrerflucht nach Unfall

Der Fahrer, der einen grauen SUV lenkte, hielt an und stieg aus. Anstatt die Behörden zu verständigen, bot er dem Kind 30 Euro als Entschädigung für die beschädigte Hose an – und fuhr danach einfach weiter. Der Bub beschrieb den Mann als etwa 60 bis 70 Jahre alt, mit weißem Haar und normaler Statur.

Zwei bislang unbekannte Passanten – ein Mann und eine Frau – halfen dem Jungen auf und begleiteten ihn nach Hause. Der Bub kannte die beiden nicht persönlich.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem flüchtigen Fahrzeuglenker als auch nach möglichen Zeugen des Unfalls sowie nach jenen beiden Personen, die dem Kind geholfen hatten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 2114 bei der Polizeiinspektion Pörtschach entgegengenommen.