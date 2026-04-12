Nach Crash bewusstlos: Zehnjähriger auf Schutzweg angefahren

Zwei Buben, zwei Schutzwege, zwei Unfälle – und in beiden Fällen fehlt von den Fahrzeuglenkern jede Spur.

In der Tiroler Gemeinde Völs ist ein Bub auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden und dabei kurzzeitig bewusstlos geworden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 15 Uhr auf der Bahnhofsstraße. Nach eigenen Angaben des Kindes wurde es von einem grauen Van gestreift und zu Boden gestoßen, wobei es kurz das Bewusstsein verlor.

Aus Furcht vor möglichen Folgen lehnte der Bub es jedoch ab, Rettung oder Polizei zu rufen. Erst als er Schmerzen verspürte, vertraute sich der Zehnjährige seiner Großmutter an und schilderte ihr, was auf dem Schutzweg geschehen war. Die Großmutter informierte daraufhin die Eltern, die gemeinsam mit dem Jungen zur Polizei gingen. Die Polizeiinspektion Kematen i. T. wendet sich nun an mögliche Zeugen und bittet diese, sich zu melden.

Zweiter Vorfall

Einen vergleichbaren Vorfall gab es am Samstag gegen 17 Uhr im Tiroler Längenfeld: Auf der Ötztaler Straße wurde ein siebenjähriger Bub aus Deutschland von einem schwarzen Pkw erfasst, der taleinwärts unterwegs war. Die Lenkerin hielt kurz an, erkundigte sich, ob dem Kind etwas fehle, und setzte ihre Fahrt anschließend fort.

Der Bub hatte jedoch leichte Verletzungen davongetragen und wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt. „Aufgrund der Zeugenaussagen wurde unverzüglich eine Fahndung nach dem Unfallfahrzeug eingeleitet, welche bisher erfolglos verlief“, so die Polizei.