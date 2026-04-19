Testament im Briefkasten: 83-Jähriger holt Frau aus Pflegeheim und tötet sie

Ein Testament im Briefkasten, eine Frau aus dem Pflegeheim geholt – in Ried im Innkreis endete ein Samstagmorgen tödlich.

In einem Wohnhaus in Ried im Innkreis ist es am Samstag zu einem tödlichen Vorfall gekommen: Ein 83-jähriger Mann erschoss seine 77-jährige Ehefrau. Noch vor der Tat hatte der Mann in den Briefkasten seiner Nachbarn ein Testament sowie einen handgeschriebenen Zettel gelegt, auf dem er darum bat, die Polizei zu rufen, wie die Behörden mitteilten.

Am Vorabend hatte er seine Frau eigens aus einem Pflegeheim abgeholt und mit nach Hause genommen.

Gescheiterter Suizidversuch

Im Anschluss an die Tat versuchte der 83-Jährige, sich selbst das Leben zu nehmen – dieser Versuch scheiterte jedoch, wie die Polizei am Abend bekannt gab. Gegen 10.00 Uhr entdeckten die Nachbarn den Mann mit einer schweren Kopfverletzung in seinem Haus und alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus nach Linz transportiert. Sobald sich sein Zustand stabilisiert hat, soll der Mann in die Justizanstalt Ried im Innkreis überstellt werden.