49.000 Läufer bringen Wien zum Stillstand – Rekord-Marathon startet

Wien läuft – und das in Rekordstärke. Der 43. Vienna City Marathon bringt die Bundeshauptstadt heute zum Stillstand.

49.000 Starterinnen und Starter – der 43. Vienna City Marathon schreibt bereits vor dem ersten Schritt Geschichte. Noch nie zuvor haben sich so viele Läuferinnen und Läufer für das Wiener Großevent eingetragen. Neu im Programm ist in diesem Jahr ein Zehn-Kilometer-Lauf, der erstmals auf der Agenda steht.

Der Startschuss für Marathon, Halbmarathon und Staffel fällt heute um 9.00 Uhr auf der Wagramer Straße, rund 38.000 Athletinnen und Athleten gehen beim Hauptbewerb an den Start. Mehr sei aus logistischen Gründen kaum machbar, betonen die Veranstalter. Der neue Zehn-Kilometer-Bewerb wird deshalb bereits eine Stunde früher, um 8.00 Uhr, gestartet.

Das Hauptfeld wird in sechs gestaffelten Blöcken auf die Strecke geschickt, um den Ansturm in der Startphase kontrolliert durch die Stadt zu kanalisieren. Der letzte Block setzt sich um 9.33 Uhr in Bewegung – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Schnellsten bereits elf Kilometer in den Beinen haben.

Strecke & Sicherheit

Die Route führt von der Wagramer Straße über die Donau zum Praterstern und von dort weiter in den Prater. Über die Schüttelstraße geht es zum Ring, dann auf der Linken Wienzeile hinauf bis zum Schloss Schönbrunn, bevor die Mariahilfer Straße zurück in Richtung Innenstadt führt. Das Ziel liegt für alle Bewerbe auf der Ringstraße, direkt zwischen Burgtheater und Rathausplatz.

Entlang der gesamten Strecke stehen mehr als 400 Helferinnen und Helfer an den Verpflegungsstationen bereit. Über 60 Musik- und Unterhaltungspunkte sorgen zusätzlich für Atmosphäre.

Ein besonderes Augenmerk liegt beim diesjährigen VCM auf dem Sicherheitskonzept. Verkehrsleitmaßnahmen, Umleitungen und die Absicherung der Veranstaltung mit hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern bilden dabei einen zentralen Schwerpunkt. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz sein, wie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl erklärte – allen voran Beamte der Verkehrsabteilung.

Innenminister Gerhard Karner verwies auf die internationale Lage und betonte, dass es aufgrund der internationalen Ereignisse und der geopolitischen Lage eine erhöhte Gefährdungslage gibt, „aber keine konkrete“. Er erwarte sich ein schönes, friedliches und sicheres Lauffest.

Das Rote Kreuz steht mit 320 größtenteils ehrenamtlichen Kräften bereit, wie Landesrettungskommandant Georg Geczek erläuterte. Die größte Herausforderung bestehe darin, trotz weitreichender Verkehrseinschränkungen jeden Notfallort in kürzester Zeit zu erreichen. „Wir hoffen, dass uns möglichst wenige Menschen brauchen“, so Geczek, jene, die aber Hilfe benötigen, würden „in kürzester Zeit bestmöglich versorgt werden“.

Wetter & Verkehr

Das Wetter zeigt sich laut Geosphere Austria am Sonntag von seiner wechselhaften Seite. Die Bewölkung nimmt bereits in den frühen Morgenstunden zu, zunächst bleibt es jedoch trocken. Ab Mittag setzt Regen ein, der bis in den Abend anhalten soll.

Trotz der geschlossenen Wolkendecke werden Temperaturen von bis zu 22 Grad erwartet, am Nachmittag frischt der Wind leicht auf. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons und des Halbmarathons bedeutet das: Je länger das Rennen dauert, desto nasser wird es.

Für Läuferinnen und Läufer mit Pollenallergie gibt es zumindest eine gute Nachricht: Die Vollblüte der Birke und die Eschenblüte klingen gerade ab, die Gräserblüte hat noch nicht eingesetzt. Allerdings weist das Pollenservice der MedUni Wien auf kreuzallergene Pflanzen hin, die weiterhin relevant sein können. Auch die Platane sorgt derzeit im Wiener Stadtgebiet für Pollenflug.

Wer auf Birkenpollen reagiert, sollte laut Pollenservice der MedUni Wien dennoch medikamentös vorsorgen. Zusätzlich können eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille helfen, den Pollenkontakt zu reduzieren.

Der Veranstaltungstag beginnt verkehrstechnisch früh: Ab 4.15 Uhr werden erste Sperren im Startbereich auf der Wagramer Straße eingerichtet. Ab 5.45 Uhr folgen Einschränkungen bei der Reichsbrücke sowie auf der Ringstraße zwischen Operngasse und Stadiongasse. Ab 7.00 Uhr sind Lassallestraße, Praterstern, Praterstraße und Aspernbrücke betroffen.

Der Zielbereich auf dem Ring zwischen Stadiongasse und Schottengasse im Bereich des Burgtheaters bleibt bis 20.00 Uhr gesperrt. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Straßen von Verkehrseinschränkungen betroffen, darunter Linke Wienzeile, Mariahilfer Straße, Maria-Theresien-Straße, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Obere und Untere Donaustraße, Schüttelstraße, Stadionallee sowie die Stadionbrücke. Auch auf der Südosttangente A23 und bei der A4-Abfahrt stadteinwärts im Bereich Knoten Prater ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Rund 30 Straßenbahn- und Autobuslinien werden am Marathon-Wochenende kurzgeführt oder umgeleitet. Die zuverlässigste Option durch die Stadt bleibt an diesem Tag die U-Bahn.

Die Linien U1, U2, U3 und U4 fahren im verstärkten Zwei- bis Vierminutentakt.