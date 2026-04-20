Bus kracht in Billa – ein Toter, mehrere Verletzte

Ein O-Bus rast in einen Supermarkt – mitten in Salzburg. Ein Todesopfer, mehrere Schwerverletzte, Dutzende Betroffene.

In Salzburg-Itzling ist es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein O-Bus fuhr in eine Billa-Filiale. Nach Angaben des Roten Kreuzes kam dabei eine Person ums Leben. Zwei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, fünf erlitten leichtere Verletzungen.

Insgesamt dürften zwischen 25 und 30 Personen betroffen sein – darunter mutmaßlich Fahrgäste, Passanten sowie Kundinnen und Kunden des Supermarkts.

Unfallstelle Itzling

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs an der Kreuzung Raiffeisenstraße und Austraße. An dieser Stelle sind die Busse üblicherweise nicht mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an die Unfallstelle aus; zusätzlich war ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Zum genauen Hergang des Unfalls lagen zunächst keine näheren Informationen vor.