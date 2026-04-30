Entführte 5-Jährige tot aufgefunden – Täter auf der Flucht

Eine Suchaktion in der australischen Wüste endet mit einem Fund, der eine ganze Region erschüttert.

In der Nähe von Alice Springs ist eine Leiche entdeckt worden, bei der es sich nach Einschätzung der Ermittler um das seit dem Wochenende vermisste Mädchen handelt. „Der Leichenfund sei eine erschütternde Entwicklung“, sagte Polizeikommissar Martin Dole auf einer Pressekonferenz. Die Polizei geht inzwischen von einer Entführung aus.

Tatverdächtiger Freigelassen

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 47-jähriger Mann, der sich zum Zeitpunkt des Verschwindens ebenfalls in dem Haus in der indigenen Siedlung aufgehalten haben soll. Er war erst wenige Tage zuvor nach einer rund 18-monatigen Haftstrafe wegen schwerer Gewaltdelikte aus dem Gefängnis entlassen worden. Laut Polizei soll er eine lose Verbindung zur Familie des Kindes gehabt haben.

Zuletzt wurde er Ermittlerangaben zufolge dabei beobachtet, wie er das Mädchen am späten Samstagabend an der Hand hielt. Seitdem fehlt von beiden jede Spur. Das Motiv der Tat ist bislang ungeklärt.

Großangelegte Suchaktion

Für Freitag ist eine Obduktion angesetzt, wie Dole mitteilte. Das Kind war in der Nacht auf Sonntag aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand von Alice Springs verschwunden. In der weitläufigen Wüstenregion lief daraufhin eine groß angelegte Suchaktion an: Hunderte Einsatzkräfte durchkämmten gemeinsam mit Freiwilligen schwer zugängliches Buschland – zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern.

Auch erfahrene indigene Fährtensucher waren an der Suche beteiligt. Lokale Organisationen übernahmen die Koordination der Einsätze, Dutzende Freiwillige unterstützten die Aktion. Die Familie des Mädchens wird von einem Krisenteam begleitet.

Alice Springs liegt im sogenannten Roten Zentrum Australiens, nahezu genau in der geografischen Mitte des Kontinents im Northern Territory. Die abgelegene Wüstenstadt ist von enormen Distanzen geprägt: Sowohl Adelaide im Süden als auch Darwin im Norden sind jeweils mehr als 1.000 Kilometer entfernt.