Fünfjähriges Mädchen spurlos verschwunden – Polizei geht von Entführung aus

Ein kleines Mädchen, ein Verdächtiger mit Vorgeschichte – und eine ganze Nation wartet auf Antworten aus dem australischen Outback.

Australien hält den Atem an: Seit dem Wochenende läuft im Outback rund um Alice Springs eine intensive Suchaktion nach einem fünfjährigen Mädchen. Die kleine Sharon verschwand in der Nacht auf Sonntag aus einem Haus im Old Timers Town Camp, einer indigenen Siedlung am Stadtrand von Alice Springs. Die Ermittler gehen mittlerweile von einer Entführung aus.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht ein 47-jähriger Mann, der sich zur fraglichen Zeit ebenfalls in dem Haus aufgehalten haben soll und erst wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden war. Laut Polizei hatte er eine rund 18-monatige Gefängnisstrafe wegen schwerer Gewaltdelikte abgesessen. Zur Familie des Kindes soll er in einer losen Beziehung gestanden haben.

Zuletzt wurde er Ermittlern zufolge beobachtet, wie er das Mädchen am späten Samstagabend an der Hand führte. Seitdem fehlt von beiden jede Spur. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt.

Suche im Outback

In der weitläufigen Wüstenregion läuft eine Suchaktion enormen Ausmaßes. Hunderte Einsatzkräfte, darunter zahlreiche Freiwillige, durchsuchen ein schwer zugängliches Gebiet aus dichtem Buschland – zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Auch erfahrene indigene Fährtensucher sind im Einsatz, die über ein tiefgreifendes, traditionelles Wissen verfügen, um Spuren von Menschen oder Tieren in der Natur zu lesen.

Die Sorge wächst mit jeder verstrichenen Stunde. Die Beamten halten nach eigenen Angaben dennoch an der Hoffnung fest, dass das Mädchen noch am Leben ist. Die Suche gestaltet sich jedoch schwierig: Das Gelände ist unübersichtlich, das Gras teils hoch, die Temperaturen schwanken stark zwischen kühlen Nächten und heißen Tagen.

Abgelegene Wüstenstadt

Alice Springs liegt im sogenannten „Roten Zentrum“ Australiens, fast exakt in der geografischen Mitte des Kontinents im Northern Territory. Die nächsten Großstädte – Adelaide im Süden und Darwin im Norden – sind jeweils mehr als 1.000 Kilometer entfernt.

Aus der Bevölkerung kommt Unterstützung: Dutzende Freiwillige helfen bei der Suche, lokale Organisationen koordinieren die Einsätze. Die Familie des Mädchens wird von einem Krisenteam betreut. „Die Rückkehr von Sharon zu ihrer Familie ist und bleibt die oberste Priorität der Polizei des Northern Territory“, sagte der amtierende Polizeipräsident Peter Malley.