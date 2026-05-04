Ex-Hipp-Mitarbeiter: „Ich war das nicht!“

Ein Ex-Mitarbeiter, vergifteter Babybrei und eine Millionenforderung – der Fall erschüttert Österreich bis ins Mark.

In Salzburg wurde am Samstagvormittag ein 39-jähriger Slowake, Tomas S., an seinem Wohnort festgenommen. Er steht im Verdacht, mindestens fünf Gläser Babybrei des Herstellers Hipp mit Gift präpariert zu haben. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser mit Rattengift entdeckt. Laut Ermittlern soll er das Unternehmen per E-Mail mit einem Erpresserschreiben zur Zahlung von zwei Millionen Euro aufgefordert haben.

Am 17. April 2026 rief HiPP vorsorglich das gesamte Babykostgläschen-Sortiment zurück, das bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt in Österreich verkauft wurde. Besonders brisant ist der Umstand, dass der Verdächtige – für den die Unschuldsvermutung gilt – einst selbst bei Hipp in der Niederlassung Gmunden beschäftigt war. Nach rund zwei Wochen intensiver Ermittlungsarbeit war der Zugriff der Behörden erfolgt.

Klare Zurückweisung

Tomas S. weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen jedoch entschieden zurück. „Das ist alles nicht wahr. Ich weise alle Vorwürfe zurück“, erklärte er. „Ich war das nicht!“

Dass er selbst dreifacher Vater sei, mache ihm die Sache besonders schwer zu schaffen: „Ich kann mir nicht vorstellen, was in einem Menschen, der so was tut, vorgeht.“ Seine frühere Tätigkeit bei Hipp bestätigt er zwar, räumt aber gleichzeitig ein, dass ihm diese Stelle wenig bedeutet habe: „An diesem Job hing nicht mein Herzblut.“

Anwalt übernimmt

Die Verteidigung des Beschuldigten hat der bekannte Strafverteidiger Manfred Arbacher-Stöger übernommen. Tomas S. soll sich gegenüber den Ermittlern bereits zu den Vorwürfen geäußert haben.