Rattengift im Babybrei: 39-jähriger Erpresser festgenommen

Ein vergiftetes Glas fehlt noch immer – und ein 39-Jähriger sitzt im Verhör. Der Fall HiPP hat eine Wende genommen.

Am Samstag rückten Ermittler in Österreich an und nahmen den mutmaßlichen Täter fest, der über mehr als fünf Wochen hinweg Hunderttausende Eltern in Angst und Schrecken versetzt hatte. Die länderübergreifenden Ermittlungen der eigens eingerichteten „SOKO Glas“ führten schließlich nach Salzburg. Ersten Informationen der „Krone“ zufolge handelt es sich um einen Einzeltäter – einen 39-jährigen Mann, der vom deutschen Babynahrungshersteller HiPP zwei Millionen Euro in Kryptowährung gefordert haben soll.

Dass der mutmaßliche Täter letztlich scheiterte, dürfte er selbst kaum erwartet haben. Seine Erpresser-E-Mail verschwand unbemerkt in den digitalen Weiten des Unternehmens – und hinterließ dabei elektronische Spuren, die ihm zum Verhängnis wurden. Hinzu kamen Videoaufnahmen aus Supermärkten, die den Ermittlern entscheidende Hinweise lieferten und die Festnahme schließlich ermöglichten.

Vergiftete Gläser

Der Mann soll Babybrei-Gläser in Supermärkten gekauft, mit Rattengift versetzt und anschließend wieder ins Regal gestellt haben. Ob er dabei in Kauf nahm, Kinder ernsthaft zu schädigen oder gar zu töten, ist bislang ungeklärt. Der Festgenommene befindet sich derzeit im Dauerverhör der Ermittler.

38 Tage nach dem ersten Alarm war es schließlich so weit. Wie bereits berichtet, waren vergiftete HiPP-Gläser in Tschechien, der Slowakei sowie im burgenländischen Schützen am Gebirge entdeckt und sichergestellt worden. Alle betroffenen Produkte trugen ein gemeinsames Erkennungszeichen: einen weißen Aufkleber mit rotem Kreisrand auf dem Glasboden.

Insgesamt sollen sechs manipulierte Gläser in Umlauf gebracht worden sein – doch erst fünf davon konnten sichergestellt werden. Ein Glas aus dem Burgenland ist nach wie vor verschwunden. HiPP-Geschäftsführer Stefan Hipp bleibt deshalb in höchster Alarmbereitschaft. „Der Fokus liegt jetzt darauf, dieses eine Glas noch zu finden, was leider noch nicht gelungen ist“, sagte er im Gespräch mit „Krone“-Lokalchef Christoph Budin.

Drohende Mordanklage

Für die Anklage gegen den Festgenommenen kommt dem toxikologischen Gutachten zentrale Bedeutung zu. Derzeit wird neben vorsätzlicher Gemeingefährdung auch wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt.

Sollte die Giftmenge jedoch so konzentriert gewesen sein, dass sie für Kleinkinder hätte tödlich enden können, droht dem Mann eine Ausweitung der Vorwürfe auf versuchten Mord.