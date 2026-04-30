Hunderte Euro gefordert: Frau findet Erpresserbrief im Postkasten

Ein Brief, eine Geldforderung, ein Treffpunkt – und dann schnappt die Falle zu. Der Fall aus Kärnten zeigt, wie schnell Erpressung zum Verhängnis wird.

Als eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land an einem Mittwochabend ihre Post öffnete, wartete darin ein unangenehmer Fund auf sie: Ein anonymes Schreiben, in dem ein Unbekannter die Zahlung von mehreren Hundert Euro verlangte – inklusive eines konkreten Termins für die Übergabe des Geldes.

Täter gefasst

Die junge Frau traf die richtige Entscheidung und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Beamten begaben sich daraufhin zum im Brief angegebenen Treffpunkt und nahmen dort kurz darauf tatsächlich einen Mann fest.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen aus demselben Bezirk, der die Erpressung bereits eingestanden hat. Weshalb der junge Mann zu diesem Mittel griff, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen und Hintergründen der Tat dauern noch an.