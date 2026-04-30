Kleinkinder in Auto gefangen – Feuerwehr schlägt Scheibe ein (FOTOS)

Ein Supermarktparkplatz in St. Veit an der Glan wird zum Schauplatz eines Rettungseinsatzes – mit Kindern im Mittelpunkt.

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Völkermarkter Straße in St. Veit an der Glan spielte sich am Mittwochabend ein beunruhigender Zwischenfall ab: Zwei Kinder saßen in einem abgestellten Fahrzeug fest und konnten das Auto nicht verlassen.

Nachdem die Mutter das Fahrzeug nicht selbständig öffnen konnte, rief sie einen ÖAMTC-Techniker zur Hilfe – doch auch dieser scheiterte. Wie es dazu kam, blieb ungeklärt: Möglicherweise ging der Schlüssel beim Einkauf verloren, oder die Kinder hatten im Inneren des Wagens damit gespielt und das Fahrzeug versehentlich von innen verriegelt.

Feuerwehr greift ein

Da auch die Beschaffung eines Ersatzschlüssels nicht gelang, wurde schließlich die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, die Kinder dazu zu bringen, das Fahrzeug selbst zu entriegeln – ohne Erfolg.

Nach Rücksprache mit der Polizei entschieden sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan dazu, die Seitenscheibe einer hinteren Tür mithilfe eines Federkörners (Spezialwerkzeug) einzuschlagen.

Beide Kinder konnten daraufhin unversehrt in Sicherheit gebracht werden.