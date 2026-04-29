Rauch über Donaustadt: Sperrmüll-Brand bedroht Gebäude

Flammen auf einem Wiener Müllplatz, Rauch über Donaustadt – ein Großeinsatz verhinderte Schlimmeres.

Gegen 10.30 Uhr brach am Mittwochvormittag auf dem Müllplatz in der Percostraße in Wien-Donaustadt ein Feuer aus. Die Feuerwehr der MA 48 schlug daraufhin Alarm und forderte Unterstützung durch die Berufsfeuerwehr Wien an.

Aufwendige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll, da ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude auf dem Gelände unbedingt verhindert werden musste. Mit einem Aufgebot von 35 Einsatzkräften gelang es schließlich, genau das zu erreichen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Nachlöscharbeiten sollen noch bis in den Mittwochabend hinein andauern.

Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.