Zwei Brände in Wiener Innenstadt – Ermittlungen laufen

Dichter Rauch über der Wiener Innenstadt, zwei Brände innerhalb weniger Stunden – und ein möglicher Zusammenhang, der die Ermittler beschäftigt.

Mehrere Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr rückten rasch zum Einsatzort aus und brachten das Feuer zügig unter Kontrolle. Der dichte Rauch und das große Aufgebot an Einsatzkräften zogen in der Wiener Innenstadt erhebliche Aufmerksamkeit auf sich. Viele Passanten blieben vor Ort stehen, griffen zu ihren Mobiltelefonen und hielten den Einsatz in Videos fest.

Zweiter Vorfall nearby

Bereits in den frühen Morgenstunden hatte es in unmittelbarer Nähe ebenfalls gebrannt: Auf der Kärntner Straße mussten Einsatzkräfte zu einer Starbucks-Filiale ausrücken, um dort einen Brand zu bekämpfen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Offene Fragen

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber „Heute“ bestätigte, konnte der Brand bereits abgelöscht werden. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Auch zu möglichen Verletzten gab es vorerst keine Angaben.

Die Ermittlungen dauern an.