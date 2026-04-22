Militärarrest: Israel bestraft Soldaten nach Kreuzbeschädigung

**Ein Foto sorgte für internationale Empörung – nun zieht die israelische Armee Konsequenzen aus einem Vorfall im Südlibanon.**

Nach der Beschädigung eines Kruzifixes durch israelische Soldaten im Südlibanon hat die israelische Armee Konsequenzen gezogen und Strafen gegen die Beteiligten verhängt. Bekannt geworden war der Vorfall am Sonntag, als ein Foto der Tat in sozialen Netzwerken kursierte.

Das Militär bestätigte die Echtheit der Aufnahme rasch und leitete eine Untersuchung ein. Wie Kathpress (Katholische Nachrichtenagentur) berichtet, wurden zwei Soldaten mit je 30 Tagen Militärarrest bestraft. Betroffen ist zum einen jener Soldat, der mit einer Hacke auf den Kopf einer umgestürzten Jesusfigur am Kreuz einschlug, zum anderen ein weiterer, der die Tat fotografiert hatte.

Weitere Konsequenzen

Sechs weitere Soldaten waren dem Bericht zufolge beim Vorfall anwesend, griffen jedoch nicht ein und erstatteten auch keine Meldung. Ob und welche Konsequenzen ihnen drohen, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Die Armee kündigte zudem an, die geltenden Vorschriften zum Umgang mit religiösen Stätten und Symbolen künftig stärker in den Truppen zu verankern. Das Verhalten der Soldaten sei „völlig von den Befehlen und Werten der israelischen Streitkräfte“ abgewichen.

Politische Verurteilung

Auch auf politischer Ebene wurde der Vorfall scharf verurteilt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Außenminister Gideon Sa’ar distanzierten sich öffentlich von der Tat. Diese widerspreche „vollkommen unseren Werten“, erklärte der Außenminister. „Wir entschuldigen uns für diesen Vorfall bei allen Christen, deren Gefühle dadurch verletzt wurden.“