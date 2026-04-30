Iranische Terrorgruppe Hayi: Experte warnt vor Anschlägen

Eine kaum bekannte Gruppe, bezahlte Täter aus dem Milieu – und ein Iran, der seine Reichweite demonstriert. Europa ist ins Visier geraten.

Der österreichische Verfassungsschutz hat vor möglichen Anschlägen der pro-iranischen Gruppe Hayi in Europa gewarnt. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann hält eine Eskalation auch in Deutschland für realistisch. Die Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija, kurz Hayi, sei laut Neumann bis dato „überhaupt nicht bekannt“ gewesen. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar seien mehrere Brandstiftungen und weitere Anschläge in London, Paris, Belgien, den Niederlanden sowie in München verübt worden, die der Gruppe zugerechnet werden. Unbekannte warfen Mitte April einen Molotowcocktail auf ein israelisches Restaurant in München. Am Samstag wurde eine Flasche mit Brandbeschleuniger durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren von London geworfen.

Die Anschläge folgten einer Vorgehensweise, „die wir von den iranischen Revolutionsgarden seit vielen Jahren kennen“, erklärte Neumann gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Iran sende damit ein „klares Signal“: Teheran wolle demonstrieren, dass es „bei einer Verschärfung der Lage im Iran-Krieg noch weiter eskalieren könnte“. Dass bei den bisherigen Hayi-Anschlägen „niemand zu Tode kam“, sei „kein Zufall“, so der Professor für Sicherheitsstudien am Londoner King’s College.

Klare Ziele

Im AFP-Interview ließ Neumann offen, dass er sich eine weitere Eskalation vorstellen könne, „wenn das Regime wirklich mit dem Rücken zur Wand steht“. Angesichts der tiefen Verunsicherung in jüdischen Gemeinden quer durch Europa reiche es aus iranischer Sicht derzeit „wahrscheinlich aus, den Leuten Angst und Schrecken einzujagen“, so der Experte. Zugleich mache Teheran unmissverständlich klar, dass diese Anschläge „nicht nur nachts oder frühmorgens, sondern auch tagsüber verübt werden könnten – und dann würden eben Menschen sterben“.

„Die Ziele sind klar: jüdische Communities, Synagogen, israelische Botschaften, iranische Dissidenten und Amerika“, sagte der Islamismus- und Terrorismusexperte. Neben Angriffen auf jüdische, israelische und US-amerikanische Ziele habe es auch „einen versuchten Anschlag auf die Muttergesellschaft des iranischen Oppositionssenders Iran International“ in London gegeben. Die iranischen Revolutionsgarden führten diese Anschläge „nicht direkt“ aus, sondern rekrutierten über das Internet Personen gegen Bezahlung – vorwiegend aus dem kriminellen Milieu.

Die Nervosität in der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien sei derzeit „extrem hoch, weil wir sehen, dass im Prinzip fast jede Woche etwas passiert“, erklärte Neumann. Alle verfügbaren Hinweise – Logo, Bekennervideos, Zeitpunkt, Ziele und Vorgehensweise der Hayi – deuteten auf eine Steuerung aus dem Iran hin. Dass es im Iran selbst „keinen rauchenden Colt“ gebe, der Teheran eindeutig als Drahtzieher ausweise, sei „natürlich beabsichtigt“ – auf diese Weise könne sich der Iran stets auf „plausible Verneinung“ berufen.

Hybride Kriegsführung

Die Vorgehensweise mit sogenannten „Wegwerf-Agenten“ aus dem kriminellen Milieu sei zwar „erprobte Praxis“ des Iran und seiner Revolutionsgarden in Europa, so Neumann. In dieser Intensität handle es sich jedoch um „ein neues Phänomen“. Je stärker der Druck auf Teheran wachse, desto intensiver werde dieses Mittel der hybriden Kriegsführung, warnte der Experte.

Die Sicherheitsbehörden müssten daher „jetzt sehr schnell und intensiv dafür sorgen, dass die Drahtzieher hinter der Gruppe Hayi identifiziert werden, und verhindern, dass der Terror weitergeht“. Den Verfassungsschutz sieht Neumann vor einer „Detektivarbeit“. Sollte sich im Zuge der Ermittlungen herausstellen, „dass bestimmte Zahlungen erfolgt sind“, könnte das ein verwertbares Beweismittel darstellen – wenngleich eine Bezahlung in Kryptowährung „nicht so einfach nachweisbar“ sei.