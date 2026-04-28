Verfassungsschutz warnt vor Eskalation pro-iranischer Angriffe in Europa

Eine pro-iranische Gruppe eskaliert ihre Angriffe in Europa – und der Verfassungsschutz warnt vor einer gefährlichen neuen Stufe.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schlägt Alarm: Die pro-iranische Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija, kurz HAYI, könnte ihre Anschlagsstrategie in Europa deutlich verschärfen. „Neu ist die Warnung HAYIs, sich nunmehr nicht mehr nur auf ‚einfache‘ Angriffe zu beschränken, sondern langfristig auch gefährlichere Tatmittel einzubeziehen“, erklärte die Behörde auf Anfrage des Handelsblatts. Konkret bedeutet das: Die Gruppe könnte den Schritt von Brandstiftungen hin zu Anschlägen mit Sprengstoff oder Schusswaffen vollziehen.

Angriffe in Europa

Seit dem 9. März wurden in mehreren europäischen Ländern – darunter auch Deutschland – wiederholt jüdische und US-amerikanische Einrichtungen attackiert. Besonders stark betroffen sind die Benelux-Staaten sowie Großbritannien. Allein im Großraum London verzeichneten die Behörden zuletzt sechs Angriffe auf unterschiedliche Ziele, darunter einen jüdischen Rettungsdienst und ein persischsprachiges Medienunternehmen.

Den vorläufigen Höhepunkt bildete ein Vorfall am vergangenen Samstag, als eine mit Brandbeschleuniger gefüllte Flasche durch das Fenster einer Synagoge in London-Harrow geworfen wurde. Die bislang wenig in Erscheinung getretene Gruppe HAYI hat laut der Organisation SITE Intelligence Group die Verantwortung für einen Teil dieser Anschläge übernommen. Sie soll enge Verbindungen zum Iran unterhalten.

Irakisches Netzwerk

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk steht. „Die Organisation nutzt unterschiedliche Kanäle aus dem schiitisch-extremistischen und pro-iranischen Bereich in verschiedenen sozialen Medien, um über ihre Aktivitäten zu berichten“, so die Behörde. Darüber hinaus kommuniziere HAYI „zudem neuerdings klar ihre politische Motivation hinter den Taten und droht offen israelischen Einrichtungen sowie den sogenannten ‚Feinden des Islams‘ in Europa“.

Zu den bisherigen Taten bekannte sich die Gruppe vorwiegend über Videos. Die Anschläge erfolgten „jeweils in den Nacht- oder frühen Morgenstunden und verliefen bislang ohne Personenschäden“, wie der Verfassungsschutz festhält.