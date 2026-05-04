Sprung ins kalte Wasser: Srdjan rettet Elfjährigen vor dem Ertrinken (VIDEO)

Ein Kind versinkt im Wasser, Sekunden entscheiden – und ein Mann handelt, ohne zu zögern.

Srdjan Radanovic zögerte keinen Augenblick. Als der Feuerwehrmann an jenem Tag zufällig an der Stelle vorbeikam, wo ein elfjähriger Junge ins Wasser gesprungen war, ließ er alles stehen und liegen – und sprang hinterher. „Ich kam genau im richtigen Moment an, und habe natürlich dieses Menschenleben gerettet. Ob ich reingehen soll oder nicht – das war keine Frage. Man musste einfach ins Wasser, um das Kind herauszuholen“, sagt er, bescheiden wie eh und je, über seine Tat.

Panik am Wasser

Dass es überhaupt so weit kam, schildert der Vater des Buben, Braho Zaric, mit einer Stimme, in der die Erinnerung an die Panik noch immer mitschwingt. „Meine Frau bemerkte, dass unser Sohn nicht mehr da war, und machte sich sofort auf die Suche. Auch die Nachbarn halfen, die Lage war bereits äußerst angespannt.“

„Als sie ihn fand, war er buchstäblich schon im Wasser. Sie sprang ihm nach, um ihn zu greifen – doch beide trieben bereits in der Tiefe. Genau in diesem Moment kam Srdjan. Gott sei Dank war er dort. Er sprang hinein und holte uns das Kind heraus.“

Stille Helden

Für Srdjan selbst ist das, was er getan hat, keine Heldentat – sondern schlicht das, was ein Mensch tun muss. „Jeder normale Bürger Montenegros sollte so handeln, wenn er eine solche Situation vor Augen hat“, sagt er. Mehr braucht er dazu nicht zu sagen.

Der Vater findet hingegen Worte, die über bloße Dankbarkeit hinausgehen. „Ich habe wirklich nichts anderes, als ihm mein Leben anzubieten. Dieser Mann ist für mich wie ein Bruder – er hat Großes geleistet. Mir fehlen die Worte.“ Solche Fälle seien leider selten, aber es gebe Helden unter uns – Menschen, die still bleiben wollen, die kein Rampenlicht suchen, die einfach ihre Aufgabe erledigen und dann ihr Leben weiterleben.