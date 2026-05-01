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Unfall

Maibaum kracht auf Feuerwehrmann – Hubschrauber im Einsatz

Maibaum kracht auf Feuerwehrmann – Hubschrauber im Einsatz
FOTO: iStock/Asvolas
2 Min. Lesezeit |

Ein Maibaum bricht, ein Jugendlicher wird verletzt – und trotzdem endet der Abend mit einem unerwarteten Moment der Gemeinschaft.

Beim Maibaumfest in Seitenstetten (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Der dreijährige Maibaum, der mithilfe eines Feuerwehrfahrzeugs aufgerichtet werden sollte, brach während des Aufstellvorgangs in der Mitte durch. Der herabfallende Stamm traf einen 16-jährigen Feuerwehrmann am Kopf.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde der Jugendliche nach der Erstversorgung vor Ort per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fest wurde in der Folge abgesagt.

Glimpflicher Ausgang

Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten sich bereits zahlreiche Besucher, die örtliche Musikkapelle sowie eine Schuhplattler-Gruppe eingefunden und auf den Beginn der Feierlichkeiten gewartet. Gemeinderätin Tamara Starzer äußerte sich anschließend erleichtert über den Zustand des Verletzten: „Der junge Kamerad soll mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen den Umständen entsprechend glimpflich davongekommen sein. Eine Nachricht, die uns allen große Erleichterung bringt.“

Feuerwehrjugend handelt

Ganz ohne Maibaum blieb die Gemeinde am Ende dennoch nicht. Die Feuerwehrjugend stellte einen eigenen, kleineren Baum auf – und erntete dafür den Applaus der Anwesenden.

Starzer hob hervor, dass dieser Moment verdeutlicht habe, welche Bedeutung Zusammenhalt und Gemeinschaft gerade in schwierigen Momenten besitzen.

KO KOSMO-Redaktion
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