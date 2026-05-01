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Sarajevo

Ex-Frau ermordet: Täter entführt gemeinsame Tochter

Ex-Frau ermordet: Täter entführt gemeinsame Tochter
FOTO: EPA/HARUN MUMINOVIC
1 Min. Lesezeit |

In Sarajevo wurde am Nachmittag eine Frau getötet – die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter.

Am Nachmittag wurde in der Straße Omladinskih radnih brigada in Sarajevo eine Frau getötet. Zahlreiche Polizeibeamte sind seither vor Ort und sichern Spuren, die Fahndung nach dem Täter läuft auf Hochtouren.

Verdächtiger flüchtig

Nach inoffiziellen Informationen handelt es sich bei dem Opfer um eine Journalistin aus Sarajevo. Als mutmaßlicher Täter gilt ihr Ex-Mann Tarik Prusac.

Laut einem Bericht des Portals Faktor soll der Mann nach der Tat das gemeinsame Kind entführt und die Flucht ergriffen haben.

Die Polizei sucht derzeit intensiv nach ihm.

KO KOSMO-Redaktion
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