Mitinsasse fand Epsteins Abschiedsbrief – Behörden wussten nichts davon

Ein Brief auf gelbem Papier, jahrelang unter Verschluss – und nun rückt er ins Zentrum eines der größten Skandale der USA.

Jeffrey Epstein hatte über Jahre hinweg einen Missbrauchsring aufgebaut, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Zu seinen Klienten sollen viele einflussreiche Persönlichkeiten gezählt haben.

Epsteins Abschiedsbrief

Wie die „New York Times“ berichtet, soll Epstein in den Wochen vor seinem Suizid ein Abschiedsschreiben verfasst haben, das bislang nicht Gegenstand der Ermittlungen des US-Justizministeriums war. Nach Angaben der Zeitung soll ein Mitinsasse das Schreiben nach Epsteins erstem mutmaßlichem Suizidversuch im Juli 2019 entdeckt haben.

Das auf gelbem Papier verfasste Schreiben soll der Zellengenosse Nicholas Tartaglione seinen Anwälten übergeben haben – mit dem Ziel, Vorwürfe zu entkräften, er habe Epstein tätlich angegriffen. Der Brief ist nach wie vor unter Verschluss.

Brief unter Verschluss

Die „New York Times“ hatte keinen direkten Zugang zu dem Dokument und hat deshalb beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Offenlegung gestellt.

Das US-Justizministerium bestätigte der Zeitung, dass das Schreiben den Behörden nicht vorliegt.