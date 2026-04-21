Epstein prahlte: „Ich war vor Trump mit Melania im Bett“

Jeffrey Epstein soll sich bereits in den 1990er-Jahren mit dem damaligen Prinzen Andrew angefreundet haben. Laut dem Biografen Andrew Lownie besuchte er ihn regelmäßig in London – stets in Begleitung seiner langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell. Gemeinsame Aufenthalte soll es auch in Mar-a-Lago gegeben haben, dem Privatclub des heutigen US-Präsidenten Donald Trump in Palm Beach.

Zu Beginn der 2000er-Jahre soll Epstein – der minderjährige Mädchen missbrauchte und sie einflussreichen Bekannten zuführte – gegenüber einem Freund Bemerkungen über die damalige Melania Knauss gemacht haben. Kurz darauf wurde das slowenische Model die Partnerin des Milliardärs Trump. „2007 prahlte Epstein gegenüber einem Freund damit, dass Donald Trump seine spätere Ehe mit Melania gerade ihm zu verdanken habe“, schreibt Andrew Lownie in seinem Buch „Privileged“, das dem enterbten Prinz Andrew und Sarah Ferguson gewidmet ist.

Epsteins Behauptungen

Laut Lownie soll Epstein einem Schriftsteller gegenüber Folgendes erzählt haben: „Donald hatte zum ersten Mal Sex mit Melania in meinem Flugzeug – ohne zu wissen, dass ich ihm zuvorgekommen war. Ein Jahr zuvor war ich in New York auf einer Party der Metropolitan Models, einer der bedeutendsten Modelagenturen der Welt.“ Weiter zitiert Lownie ihn: „Die Situation eskalierte, und am Ende des Abends fand ich mich auf dem Rücksitz einer Limousine wieder – mit Melania. Den Rest dieser Nacht überlasse ich deiner Fantasie.“

Im Zuge seiner Recherchen gelangte Lownie auch an eine Person aus dem Umfeld der Beteiligten, die ihm schilderte, dass die amerikanischen Reichen viel Zeit miteinander verbracht hätten. Sie beschreibt eine Party auf einer Privatjacht, zu der mehrere russische Prostituierte gebracht worden seien: „Sowohl Trump als auch Epstein waren anwesend, umgeben von attraktiven Frauen. Beide wirkten, als wären sie in ihrem Element.“ Dieselbe Quelle behauptet, Epstein habe Trump Frauen zugeführt.

„Ein großartiger Typ“, sagte Trump einmal über Epstein im New York Magazine. „Mit ihm Spaß zu haben, ist großartig. Es heißt sogar, er mag schöne Frauen genauso sehr wie ich – und viele von ihnen sind ziemlich jung.“ Jahre später behauptete Trump, die beiden hätten keine enge Beziehung gehabt. Der Journalist Michael Wolff berichtet jedoch, von Epstein selbst etwas anderes gehört zu haben: „Donald ist seit zehn Jahren mein engster Freund.“

Melanias Dementi

Anfang April wies Melania Trump in einer Ansprache aus dem Weißen Haus in Washington jene Berichte scharf zurück, die sie mit Epstein in Verbindung bringen. Gleichzeitig forderte sie den Kongress auf, Anhörungen einzurichten, bei denen Opfer des verurteilten Sexualstraftäters auf dem Capitol Hill aussagen könnten.

„Ich war niemals mit Epstein befreundet. Donald und ich wurden gelegentlich zu denselben gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen wie er – die sozialen Kreise in New York und Palm Beach überschneiden sich nun einmal. Um es unmissverständlich zu sagen: Ich hatte zu keinem Zeitpunkt eine Beziehung zu Epstein oder seiner Komplizin Ghislaine Maxwell“, erklärte die First Lady vor Journalisten.

Zugleich appellierte sie an den Kongress, betroffenen Frauen eine öffentliche Plattform zu geben: „Ich fordere den Kongress auf, eine Anhörung einzurichten, die sich gezielt an Überlebende richtet – damit diese Frauen unter Eid vor dem Kongress aussagen können. Jede von ihnen sollte die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen, wenn sie das wünscht. Ihre Aussagen sollten anschließend dauerhaft im Kongressprotokoll festgehalten werden.“

Sie betonte überdies, ihr Name sei in keinem Gerichtsdokument, keiner Opferaussage, keiner Zeugenaussage und keiner FBI-Ermittlung im Zusammenhang mit dem Fall Epstein aufgetaucht. „Ich hatte keine Kenntnis vom Missbrauch der Opfer. Ich war in keiner Rolle involviert, war keine Teilnehmerin, war niemals in Epsteins Flugzeug und habe seine Privatinsel nie besucht“, so Melania Trump.

Sie hob außerdem hervor, dass sie weder angeklagt noch wegen eines Verbrechens im Zusammenhang mit Epstein, Menschenhandel, dem Missbrauch Minderjähriger oder anderem abscheulichen Verhalten verurteilt worden sei. „Die falschen Anschuldigungen gegen mich, die von böswilligen und politisch motivierten Akteuren erhoben werden, um meinen Namen für finanzielle oder politische Zwecke zu instrumentalisieren, müssen ein Ende haben. Meine Anwälte und ich werden meinen Ruf ohne Zögern weiter verteidigen“, betonte sie.

Melania Trump trat an jenem Podium auf, von dem aus Donald Trump zuvor die Nation über den Krieg im Iran informiert hatte – um zu erklären, dass sie „zu keinem Zeitpunkt eine Beziehung“ zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder seiner Komplizin Ghislaine Maxwell gehabt habe. Welche konkreten Vorwürfe sie zu diesem öffentlichen Auftritt veranlasst hatten, blieb unklar.

Ihre Aussage wird durch den Umstand erschwert, dass die bekanntesten gemeinsamen Fotos der beiden Paare am 12. Februar 2000 in Trumps Club Mar-a-Lago in Palm Beach aufgenommen wurden. Wie der Guardian berichtet, verstärkt zudem ein weiterer Widerspruch die Verwirrung rund um die Erklärung: Trump soll Journalisten gegenüber angegeben haben, er habe keine Ahnung gehabt, dass seine Frau eine solche Stellungnahme abgeben würde. Die Sprecherin der First Lady erklärte der New York Times zunächst, der Präsident sei informiert gewesen – ein Bericht, der später dahingehend korrigiert wurde, dass unklar sei, ob Trump über den Inhalt der Aussagen seiner Frau im Bilde gewesen war.