Juristin aus Wien in Epstein-Fängen: „Hatte niemanden zum Reden“

Hunderte E-Mails, ein mächtiger Straftäter und eine junge Juristin – ein brisanter Briefwechsel wirft neue Fragen rund um Epsteins Netzwerk auf.

Eine österreichische Juristin soll über hunderte E-Mails eine enge Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterhalten haben. Aus den Nachrichten geht hervor, dass sie ihn als eine Art Mentor betrachtete und ihn um Rat zu Studium, Karriere und persönlichen Angelegenheiten bat. In einer der Nachrichten schreibt sie: „Ich habe niemanden, dem ich meine Erlebnisse berichten kann.“

Epstein soll ihr im Gegenzug Unterstützung bei der Herstellung von Kontakten zu renommierten Universitäten in Aussicht gestellt haben. Gleichzeitig soll er in mehreren Nachrichten wiederholt nach jungen Frauen gefragt haben. Konkret stellte er Fragen wie: „Welche neuen Mädchen hast du?“ oder „Hast du schon irgendwelche Mädchen?“. Den vorliegenden Unterlagen zufolge verneinte die Juristin diese Anfragen stets.

Vorwürfe & Gegendarstellung

Ob sie tatsächlich junge Frauen an Epstein vermittelte, lässt sich anhand der E-Mails nicht belegen. Ihre US-Anwältin weist entsprechende Vorwürfe entschieden zurück und erhebt ihrerseits schwere Anschuldigungen gegen Epstein: Er habe die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen und sie sowohl verbal als auch körperlich misshandelt. Fachleute verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass es für Opfer von Sexualstraftätern nicht ungewöhnlich sei, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu geraten.

Die beiden lernten sich über eine gemeinsame Arbeitskollegin in Paris kennen. 2013 kam es schließlich zu einem persönlichen Treffen in New York, nach dem Epstein den Kontakt abbrach.

Kritik an Behörden

Darüber hinaus richtet sich Kritik gegen die US-Behörden: Die Anwältin der Juristin beanstandet, dass der Name ihrer Mandantin in den veröffentlichten Dokumenten nicht unkenntlich gemacht wurde.