Billigtorte schlägt „Original“-Sacher bei Blindverkostung

Ein Supermarkt-Produkt schlägt das Wiener Original – und das beim Preis wie beim Geschmack gleich doppelt.

Im Sachertorten-Test des Vereins für Konsumenteninformation holte sich die S-Budget-Sachertorte der Spar-Eigenmarke mit 64 von 100 möglichen Punkten den ersten Platz. Sie weist mit 25 Prozent den höchsten Marmeladenanteil aller getesteten Produkte auf und zählt mit einem Kilopreis von 10,98 Euro zu den vier günstigsten Torten im Vergleich. Sechs von zehn Testteilnehmern gaben an, sie kaufen zu wollen.

Den zweiten Rang belegte die tiefgekühlte Finest-Bakery-Sachertorte von Hofer mit 62 Punkten. Auf Platz fünf landete die „Original Sachertorte“ von Sacher, die der VKI mit 54 Punkten als insgesamt „durchschnittlich“ einstufte.

Sacher fällt durch

Aussehen, Geruch und Konsistenz konnten bei der Sacher-Torte zwar überzeugen, geschmacklich wurde jedoch die Süße der Glasur und die zu geringe Marmeladenmenge kritisiert. Mit einem Kilopreis von 68,38 Euro war das „originale“ Backwerk mit deutlichem Abstand das teuerste Produkt im Test. Lediglich 40 Prozent der Verkosterinnen und Verkoster würden es erwerben.

Außerhalb der Wertung wurde zusätzlich eine selbst zubereitete Sachertorte beurteilt. Der VKI hielt dazu fest: „Diese Torte würde in unserem Ranking mit 72 Punkten ein ‚gut‘ erreichen. Drei Viertel der Verkosterinnen und Verkoster würden sie kaufen.“

Blindtest mit 68 Laien

Insgesamt bewerteten 68 Laien die verschiedenen Sachertorten in einem Blindtest, ohne Kenntnis über die jeweilige Herkunft der Produkte. Zwei der getesteten Torten erhielten die Note „gut“, die verbleibenden acht wurden als „durchschnittlich“ eingestuft.

Den Verkosterinnen und Verkostern wurden senkrecht geschnittene Stücke gereicht, damit bei jedem Bissen Marmelade, Teig und Glasur gleichermaßen wahrnehmbar waren.

In die Bewertung flossen Kriterien wie Aussehen, Geruch, Konsistenz samt Saftigkeit und Luftigkeit sowie der Geschmack von Glasur und Marmelade ein.