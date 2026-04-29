KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Lieferengpass

Hotdog-Krise: Ikea kämpft um jede Essiggurke

Hotdog-Krise: Ikea kämpft um jede Essiggurke
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein kleines Gemüse sorgt für großes Aufsehen: IKEA-Fans müssen vorerst auf ein geliebtes Detail ihres Klassikers verzichten.

In mehreren IKEA-Filialen in Deutschland und nun auch in Österreich sind die Essiggurken für den beliebten Hotdog derzeit nicht erhältlich. Betroffen ist unter anderem das Einrichtungshaus in der Shopping City Süd in Vösendorf bei Wien, wo Kunden mit einem entsprechenden Hinweisschild auf den Engpass aufmerksam gemacht wurden.

Bereits Anfang April hatte IKEA Österreich auf mögliche Versorgungsengpässe hingewiesen. Die Lage insgesamt wurde zwar als stabil eingestuft, kurzfristige Ausfälle in einzelnen Bistros wurden jedoch nicht ausgeschlossen.

Vorübergehende Lösung

Als Übergangslösung plant das Unternehmen, die gewohnten Gurkenscheiben durch Gurkenwürfel zu ersetzen. Eine Unternehmenssprecherin erklärte dazu: „Wir werden unsere Gurkenscheiben gegebenenfalls durch Gurkenwürfel ersetzen.“ Diese Maßnahme ist ausdrücklich als vorübergehend gedacht – bis Ende des Sommers soll sich die Versorgungslage normalisieren und die klassischen Gurkenscheiben wieder regulär verfügbar sein.

Vösendorf im Umbau

Das IKEA-Haus in Vösendorf zählt mit rund fünf Millionen Besuchern pro Jahr zu den größten und meistfrequentierten Einrichtungshäusern Österreichs. Im Rahmen eines umfassenden Umbaus 2025 setzt der Standort zudem auf erneuerbare Energie:

Neu installierte Photovoltaik-Anlagen sollen künftig jährlich 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Eskalation
Attacke mit Nagelschere am Westbahnhof – zwei Verletzte
| Von Ottakring bis Aspern
Ganz Wien feiert: Maibaum-Spektakel und Feste rund um den 1. Mai
| AK warnt
Ekel-Alarm: Jeder dritte Mozzarella voller Keime
| Konsequenz
Wien räumt auf: Stadt verbannt Altkleider-Container
| Polizeieinsatz
Beziehungsstreit, Betretungsverbot: Rücktritt von FPÖ-Politiker gefordert
MEHR AKTUELLE NEWS