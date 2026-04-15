Nach viralem Aprilscherz von IKEA: Fleischbällchen-Lutscher kommt wirklich

Ein Aprilscherz wird zur süßen Realität – und IKEA macht daraus ein weltweites Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Was als Aprilscherz gedacht war, nimmt nun konkrete Formen an: Die Ingka Group, der weltweit größte IKEA-Händler, hat eine Partnerschaft mit dem Süßwarenhersteller Chupa Chups geschlossen und bringt gemeinsam mit ihm einen ungewöhnlichen Lollipop auf den Markt. Das Produkt orientiert sich geschmacklich an den berühmten schwedischen Köttbullar (Fleischbällchen) mit Preiselbeersauce. Die limitierte Edition soll ab Juni in mehreren hundert IKEA-Häusern weltweit verfügbar sein – darunter auch in Österreich.

„Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen, sich einen Fleischbällchen-Lollipop vorzustellen. Die begeisterte Reaktion hat uns dazu gebracht, die Idee weiterzuentwickeln“, erklärt Javier Quinones von der Ingka Group. Die Zusammenarbeit mit Chupa Chups sei eine „unterhaltsame Art, unsere Liebe zum Essen zu feiern“.

Veganer Lollipop

In den Entwicklungslabors von Chupa Chups durchlief das Produkt einen aufwendigen Prozess aus Experimenten, Kombinationsversuchen und Verkostungen. Entstanden ist dabei ein veganer Lollipop, der die typischen Geschmackskomponenten des IKEA-Klassikers auf unerwartete Weise aufgreift. Die Verbindung aus süßlichen und herzhaften Aromen soll den charakteristischen Stil der IKEA-Küche widerspiegeln – bewusst verspielt und mit einem Augenzwinkern umgesetzt.

Kostenloses Sampling

Die Gesamtproduktion ist auf rund eine Million Stück ausgelegt, die weltweit verteilt werden sollen. Einen regulären Verkauf wird es jedoch nicht geben: IKEA setzt stattdessen auf kostenloses Sampling für seine Kundschaft – in streng limitierter Stückzahl und nur so lange der Vorrat reicht.

In Österreich besteht die Möglichkeit, den Lollipop am Samstag, dem 13. Juni, in allen heimischen IKEA-Einrichtungshäusern zu kosten.

Angesichts des viralen Interesses rund um die Aktion empfiehlt sich ein frühzeitiger Besuch.