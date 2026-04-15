14-Jähriger klaut Bus und fährt 200 Kilometer

200 Kilometer, ein gestohlener Linienbus, ein 14-Jähriger am Steuer – und die Reise endete erst in Schweden.

Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage entwendet und das Fahrzeug auf einer rund 200 Kilometer langen Fahrt bis nach Schweden gesteuert. Das gab die zuständige norwegische Polizei bekannt. Schwedische Beamte nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam; Mitarbeiter des norwegischen Jugendamtes befanden sich am Dienstagvormittag bereits auf dem Weg, um ihn abzuholen.

Satellit verrät Flucht

Aufgeflogen war der Diebstahl in den frühen Morgenstunden, als ein Transportunternehmen die Polizei alarmierte – der Bus war zu diesem Zeitpunkt bereits per Satellitenortung in Schweden ausfindig gemacht worden. Einsatzleiter Rune Isaksen erklärte gegenüber dem Sender NRK, dass der Jugendliche die Fahrt allein unternommen hatte. Den Angaben zufolge hatte er sich in Vestby, rund 40 Kilometer südlich von Oslo, ans Steuer gesetzt; gestoppt wurde er schließlich von schwedischen Einsatzkräften in Südwestschweden, nördlich von Göteborg.

Ähnlicher Fall

Über die Beweggründe des 14-Jährigen ist bislang nichts bekannt. Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall, der vor einigen Wochen in Deutschland für Aufsehen gesorgt hatte: Ein 15-Jähriger hatte in Wiesbaden einen Bus gestohlen und damit seine Freundin zur Schule gebracht – die sich im rund 130 Kilometer entfernten Karlsruhe befand.