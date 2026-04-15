Blutiges Foul: Tormann tritt Barca-Star mit Stollen ins Gesicht (VIDEO)

Blut, Drama und ein Keeper-Faustpfand: Das Champions-League-Duell zwischen Barcelona und Atlético hielt alles bereit, was großen Fußball ausmacht.

Barcelona startete wie entfesselt in die Partie gegen Atlético und stellte die Weichen früh auf Aufholjagd: Nach nur 25 Minuten stand es 2:0 – der Rückstand aus dem Hinspiel war egalisiert. Die komplette Wende lag in der Luft, als Fermín López aus kürzester Distanz die Chance zum 3:0 auf dem Fuß hatte. Doch Atlético-Keeper Juan Musso reagierte nach dem Kopfball von López glänzend und verhinderte das dritte Tor.

Was folgte, war ein dramatischer Moment: Im Zweikampf traf Musso den Barcelonaner mit dem Stollen mitten ins Gesicht. López blieb blutend am Rasen liegen, das medizinische Team eilte sofort auf den Platz. Trainer Hansi Flick ließ in dieser Situation bereits Marcus Rashford aufwärmen.

Atléticos Wende

Die Unterbrechung endete glimpflicher als befürchtet – López konnte nach dem Verbinden der Wunde weitermachen. Doch die Erleichterung bei Barcelona währte nur kurz. Atlético nutzte den Schwung des Moments eiskalt aus und verkürzte auf 2:1.

Das Spiel kippte, die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt. Für den Einzug in die Verlängerung hätte Barcelona noch ein weiteres Tor gebraucht – doch das gelang nicht mehr.

Am Ende behielt Atlético die Oberhand und zog weiter.