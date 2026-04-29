Gift-Alarm bei Plüschtier: Diskonter stoppt Labubu-Verkauf

Ein Trendspielzeug entpuppt sich als Risiko: Beliebte Plüschfiguren aus dem Handel sind nun offiziell zurückgerufen worden.

Beim Diskonter Tedi sind derzeit beliebte Plüschfiguren vom Typ „Labubu“ von einem Rückruf betroffen. Wie das Unternehmen gemeinsam mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bekanntgab, wurden in den monsterartigen Stofftieren erhöhte Konzentrationen der Weichmacher DEHP und DBP nachgewiesen. „Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere abgeraten“, hieß es in einer Aussendung.

Die Figuren erfreuten sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit und waren zu einem Preis von rund zehn Euro erhältlich. Der Verkauf der betroffenen Artikel fand zwischen dem 29. Juli und dem 5. November 2025 in den österreichischen Filialen des Diskonters statt.

Rückgabe möglich

Wer eines der Plüschtiere erworben hat, kann es in einer Filiale zurückgeben. Auf Wunsch wird der Kaufpreis vollständig erstattet; alternativ besteht die Möglichkeit, das Produkt gegen einen anderen Artikel umzutauschen.

Grundlage für den Rückruf sind die in Untersuchungen festgestellten gesundheitsschädlichen Substanzen.