Trump druckt sein Gesicht auf US-Reisepässe

Sein Gesicht auf dem Pass, seine Unterschrift auf dem Dollar – Donald Trump hinterlässt seine Spuren auf staatlichen Symbolen wie kein Präsident vor ihm.

Demnächst sollen in den Vereinigten Staaten Reisepässe einer Sonderserie ausgegeben werden, die im Inneren ein Abbild von Präsident Donald Trump tragen. Die Sonderserie dient offiziell der Feier des 250. Jubiläums der USA. Verfügbar sein wird diese limitierte Edition vorerst ausschließlich in der Hauptstadt Washington D.C. – und das solange der Vorrat reicht, wie Medien unter Berufung auf die zuständige Behörde berichteten. Im übrigen Land sowie im Online-Vertrieb soll das klassische Design weiterhin erhältlich bleiben.

Trumps Selbstinszenierung

Trump, der im 79. Lebensjahr seine zweite Amtszeit absolviert, legt erkennbar großen Wert darauf, seinen Namen und sein Konterfei in möglichst prominenten offiziellen Zusammenhängen zu platzieren. Das im Pass verwendete Porträt orientiert sich am offiziellen Bild seiner zweiten Amtszeit. Darüber hinaus soll seine Unterschrift künftig auf Dollar-Scheinen erscheinen – ein Novum für einen amtierenden Präsidenten. Das renommierte Kennedy Center in Washington D.C. ließ er in Trump Kennedy Center umbenennen.

Weitere Beispiele für diese Praxis sind die sogenannte „Trump Gold Card“, die für eine Million Dollar ein Visum mit Bleiberecht in den USA in Aussicht stellt, sowie Trumps Porträt auf der Jahreskarte für US-Nationalparks.



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Kritik und Reaktionen

In sozialen Netzwerken stieß der Plan mit den Sonderpässen vielfach auf scharfe Kritik und Häme. Einzelne Nutzer warfen Trump vor, sein Abbild auf eine Weise zu verherrlichen, wie es sonst nur autokratische Herrscher oder Diktatoren täten.

Der offizielle Account des Weißen Hauses auf der Plattform X hielt dem entgegen und postete ein Foto einer Sonderkarte des Washingtoner Nahverkehrsbetriebs, die anlässlich der Amtseinführung von Präsident Barack Obama im Jänner 2009 mit dessen Abbild herausgegeben worden war.