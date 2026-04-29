Wal-Transporter mit „Timmy“ unterwegs – Dänemark in Sicht (VIDEOS)

Seit 30 Tagen hält ein Buckelwal ganz Deutschland in Atem – jetzt nimmt seine Reise in die Freiheit Fahrt auf.

Am frühen Morgen befand sich der Konvoi – bestehend aus der Barge im Schlepptau der „Robin Hood“ sowie dem begleitenden Forschungsschiff „Fortuna B“ – südöstlich von Fehmarn auf dem Weg nordwärts. Im Tagesverlauf soll die Flotte dänische Gewässer erreichen. Felix Bohnsack, technischer Leiter der Wal-Initiative, hat nach drei Fahrtagen einen Zwischenstopp in Skagen eingeplant, bei dem der Gesundheitszustand des Tiers überprüft werden soll.

Ermutigende Neuigkeiten am Mittwochmorgen: „Timmy“ ist in Bewegung. Zwar schlägt der Buckelwal gemächlich seine Flossen, doch gemeinsam mit seiner Begleitflotte hat er Dänemark bereits fast erreicht. Schon am Vortag war der Meeressäuger eigenständig in das bereitgestellte Transportgefäß geschwommen, noch am selben Abend setzte sich die Barge in Fahrt.



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Timmys Reise

Ein kurzer Blick zurück auf den Dienstag: Nachdem sich der Wal wochenlang in den Gewässern rund um die Ostseeinsel Poel aufgehalten hatte, schwamm er am Nachmittag in einen eigens bereitgestellten Frachtkahn, von wo aus er durch Helfer in die Barge geleitet wurde. Gegen Abend wurde das Transportgefäß schließlich aus der Wismarer Bucht herausgezogen. Die Nacht verlief ohne besondere Zwischenfälle – der Wal wurde ruhig und kontrolliert aus der Bucht herausgefahren.



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Seit nunmehr 30 Tagen sorgt „Timmy“ täglich für neue Schlagzeilen. Der Buckelwal gilt inzwischen als gemächlicher Zeitgenosse – und seine wachsende Fangemeinde verfolgt die Rettungsaktion mit angehaltenem Atem.

Offene Risiken

Die Rettung wird noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Sprecher der begleitenden Wasserschutzpolizei bestätigte, dass sich der Transport mit sehr geringer Geschwindigkeit in Richtung der Insel bewege. Dem Plan der privaten Rettungsinitiative zufolge soll der Wal in einer mehrtägigen Operation um die Nordspitze Dänemarks, durch das Skagerrak und schließlich in die Nordsee gebracht werden, wo er freigelassen werden soll.

Dennoch bleibt die Aktion mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet: Ob „Timmy“ den strapaziösen Transport übersteht und tatsächlich in freie Gewässer gelangt, ist derzeit offen. Hier könnt ihr Timmys Reise live verfolgen.



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Einzelne Fachleute äußern die Befürchtung, der durch den langen Aufenthalt in der Ostsee geschwächte Wal könnte den Strapazen nicht standhalten.