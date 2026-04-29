Geldbörsen in Supermärkten geklaut – Kameras überführen ihn

Sieben Supermärkte, gestohlene Karten, 9.000 Euro Schaden – eine Zivilstreife setzte der Diebstahlsserie ein abruptes Ende.

Ein 51-jähriger Rumäne ist am Montagnachmittag in der Steiermark festgenommen worden, nachdem er im Verdacht steht, in einer Reihe von Supermärkten Taschendiebstähle begangen zu haben. Eine Zivilstreife des Landeskriminalamtes Steiermark hielt den Mann am 27. April 2026 auf der A2 bei Feldkirchen bei Graz an.

Gegen ihn hatte bereits eine aufrechte Fahndung bestanden, nachdem Überwachungskameras belastendes Bildmaterial geliefert hatten. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig.

Neun Tausend Euro Schaden

Der 51-Jährige soll in mindestens sieben Fällen Geldbörsen aus Einkaufswagen in Supermärkten entwendet haben. Mit den darin enthaltenen Bankomatkarten hob er anschließend Bargeld ab – der Gesamtschaden beläuft sich auf 9.000 Euro. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Bundesweite Diebstahlsserie

Aufgeklärt werden konnte die bundesweite Diebstahlsserie durch das gemeinsame Vorgehen der Kriminaldienstgruppe Feldbach, des Landeskriminalamtes Steiermark und mehrerer Polizeiinspektionen. Die Festnahme selbst erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz.

Der Verdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits polizeilich gesucht worden.