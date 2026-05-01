Beliebter Urlaubsort verbannt Zigaretten und Hunde vom Strand

Eine neue Verordnung regelt ab sofort den Betrieb von Strandbars sowie den Strandaufenthalt für Hunde. Bürgermeister Christofer De Zotti betonte, die Regelung bringe Umweltschutz, touristische Qualität und die Interessen von Bevölkerung und Besuchern in Einklang.

Strandbars und die Strandpromenade sind vom bestehenden Rauchverbot ausgenommen; Gastronomiebetreiber haben jedoch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis ebenfalls rauchfreie Bereiche einzurichten.

Regeln für Hunde

Für Hunde gilt künftig: Der Aufenthalt am Wasser ist ausschließlich zwischen 20.00 und 8.00 Uhr gestattet. Tagsüber bleibt der direkte Strandzugang für Tiere gesperrt, der Aufenthalt auf der Promenade ist in dieser Zeit jedoch erlaubt.

Öffnungszeiten & Fristen

Damit ein lückenloses Angebot für Strandbesucher gewährleistet bleibt, sind Strandbars im Zeitraum vom 23. Mai bis 13. September täglich von 8.00 bis 1.00 Uhr zu öffnen – vorausgesetzt, die Witterungsbedingungen lassen dies zu. Darüber hinaus wurden verbindliche Fristen für das Aufstellen und den Abbau der Strandinfrastruktur festgelegt; der Aufbau hat spätestens ab dem 11. Mai zu beginnen.

Nach eigenen Angaben der Stadt laufen bereits Planungen für zusätzliche Maßnahmen, die die Küstenregion auch außerhalb der Sommersaison attraktiver gestalten sollen.