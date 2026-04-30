Nach Sturz auf Gleise – Vater beschützt Baby vor fahrendem Zug (VIDEO)

Ein Zug rast heran, ein Kind liegt auf den Gleisen – und ein Vater trifft eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen.

Auf einem Bahnhof in Bangladesch hat sich eine Szene abgespielt, die einem Alptraum entstammen könnte – und doch mit einem Wunder endete. Ein Kleinkind war vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, der nächste Zug bereits in Sichtweite. Was dann geschah, hat Millionen Menschen weltweit bewegt: Der Vater sprang ohne zu zögern hinterher.

Rettung auf den Gleisen

Wie Al Jazeera berichtet, warf sich der Mann im selben Moment, als der Zug heranrollte, schützend über sein Kind und presste es flach gegen den Boden zwischen die Schienen. Waggon um Waggon donnerte in unmittelbarer Nähe über die beiden hinweg, während die Umstehenden am Bahnsteig wie erstarrt zusahen – hilflos, atemlos, unfähig einzugreifen.

Dann war es vorbei. Als der letzte Waggon die Stelle passiert hatte, strömten Passanten auf die Gleise. Vater und Kind hatten überlebt – beide ohne schwerwiegende Verletzungen. Die Erleichterung entlud sich spontan: Mehrere Anwesende applaudierten dem Mann, der in einem einzigen, instinktiven Moment alles riskiert hatte.

Virales Video

Die Aufnahme des Vorfalls verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken. Unzählige Nutzerinnen und Nutzer feierten den Vater als Helden – als jemanden, der keine Sekunde gezögert hatte, sein eigenes Leben für das seines Kindes einzusetzen.

Wer die beiden sind und an welchem Bahnhof in Bangladesch sich der Vorfall genau ereignet hat, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Die Behörden haben sich zu Identität und Hintergründen bisher nicht geäußert.