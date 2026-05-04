Robotaxi fährt mit Gepäck davon – Kunde bleibt allein am Flughafen zurück

Ein Robotertaxi, ein Koffer – und plötzlich fährt das Auto einfach davon. Was danach folgte, überraschte den Fahrgast noch mehr.

Di Jin hatte an diesem Tag eigentlich nur einen schlichten Wunsch: pünktlich zum Flughafen San José Mineta zu gelangen. Das Waymo-Robotertaxi, das er in Sunnyvale bestieg, brachte ihn zwar ans Ziel – doch seinen Koffer nahm es kurzerhand mit.

Als die Fahrt endete und Jin sein Gepäck aus dem Kofferraum holen wollte, setzte sich das Fahrzeug einfach in Bewegung. Ohne Vorwarnung, ohne geöffnete Heckklappe – und mit seinem Koffer an Bord.

Koffer im Lager

Jin wandte sich umgehend an den Kundendienst von Waymo. Die Auskunft, die er erhielt, war ernüchternd: Das Fahrzeug sei bereits auf dem Weg ins Lager und könne nicht mehr umkehren. Jin trat seine Reise ohne Gepäck an. Wenig später bestätigte ihm Waymo per E-Mail, dass sein Koffer sicher im lokalen Lager verwahrt werde.

Damit war die Angelegenheit für Waymo jedoch zunächst erledigt – zumindest was die Kostenübernahme betrifft. Dem Unternehmen zufolge müsse Jin die Versandkosten selbständig tragen, sofern er den Koffer nicht persönlich abhole. Für diesen Fall stellte Waymo immerhin eine kostenlose Hin- und Rückfahrt zum Lager in Aussicht – eine Option, die allerdings mehr als zwei Stunden in Anspruch genommen hätte.

Erst nachdem NBC das Unternehmen um eine Stellungnahme ersucht hatte, ruderte Waymo zurück und erklärte sich bereit, die Kosten für den Versand des Koffers zu übernehmen.

Ungeklärte Ursache

Dass es sich um Jins erste Waymo-Fahrt handelte, könnte zunächst den Verdacht eines Bedienungsfehlers nahelegen. Doch Jin hatte den Koffer zu Fahrtbeginn problemlos im Kofferraum verstaut. Laut Waymo hätte sich die Heckklappe am Ende der Fahrt entweder automatisch öffnen oder durch Betätigung des Knopfs oberhalb des Kennzeichens freigegeben werden sollen. Jin gibt an, diesen Knopf gedrückt zu haben.

Eine Erklärung, warum der Kofferraum daraufhin nicht aufging, blieb Waymo schuldig. Jin besteht ausdrücklich darauf, das Gepäck nicht schlicht vergessen zu haben.