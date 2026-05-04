Roboter außer Kontrolle – Tänzer in Peking attackiert (VIDEO)

Ein Roboter, eine Bühne, tanzende Menschen – und dann läuft alles aus dem Ruder. Peking erlebt einen Auftritt der anderen Art.

Mitten in den Feierlichkeiten in einem der belebten Parks Pekings lief etwas gehörig schief: Ein humanoider Roboter des chinesischen Herstellers Unitree, der gemeinsam mit menschlichen Tänzern auftreten sollte, geriet plötzlich außer Kontrolle. Statt elegant mitzutanzen, begann die Maschine unkontrolliert mit den Gliedmaßen zu schlagen und sich derart unberechenbar zu bewegen, dass die Umstehenden in Gefahr gerieten. Den Veranstaltern gelang es jedoch, den Roboter rechtzeitig abzuschalten, bevor jemand zu Schaden kam.

Eiserner Störenfried

Was zunächst als spektakuläre Showeinlage geplant war, entwickelte sich zu einem beunruhigenden Zwischenfall. Der Roboter, in chinesischen Medienberichten treffend als „eiserner Störenfried“ bezeichnet, hätte die Tänzer in seiner unmittelbaren Nähe ernsthaft verletzen können. Nur das schnelle Eingreifen der Verantwortlichen verhinderte Schlimmeres.

Dabei gilt der Unitree H2 eigentlich als Vorzeigeobjekt moderner Robotik: Im Oktober 2024 hatte das Unternehmen Unitree Robotics den bionischen Humanoiden offiziell vorgestellt. Mit 180 Zentimetern Körpergröße und einem Gewicht von 70 Kilogramm beeindruckte der Roboter in Demonstrationsvideos durch fließende Bewegungsabläufe, hohe Beweglichkeit und bemerkenswerte Balance.

Sicherheit im Fokus

Der Zwischenfall dürfte die ohnehin laufenden Debatten über den Einsatz von Robotern bei öffentlichen Veranstaltungen neu befeuern. Denn eines wurde dabei deutlich: Wo Maschinen dieser Größe und Kraft auf engstem Raum mit Menschen interagieren, braucht es nicht nur technische Zuverlässigkeit, sondern auch durchdachte Sicherheitskonzepte – und im Zweifelsfall einen schnellen Finger am Notausschalter.