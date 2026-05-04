EES-Chaos an Grenzen: Zieht auch Kroatien bald die Notbremse?

Ein EU-System, das Grenzen sicherer machen soll, bringt stattdessen den Reiseverkehr zum Erliegen – und immer mehr Länder ziehen Konsequenzen.

Griechenland hat das neue europäische Ein-/Ausreisesystem – kurz EES – für britische Touristen vorerst bis September außer Kraft gesetzt. Auslöser waren massive Staus und Verzögerungen an den Grenzkontrollpunkten, die das System seit seiner Einführung verursacht. Die Vorschriften verpflichten alle Reisenden aus Nicht-EU-Ländern dazu, an eigens eingerichteten Terminals in Flughäfen und an Grenzübergängen biometrische Daten zu hinterlegen – darunter Gesichtsscan und Fingerabdrücke.

Das EES ist im vergangenen Monat in den Schengen-Staaten vollständig in Betrieb gegangen und betrifft alle Passinhaber außerhalb des Schengen-Raums, die bei Ein- und Ausreise nun zusätzliche Daten vorlegen müssen.

Dominoeffekt droht

Portugal lässt Reisende bereits durch, sobald die Schlangen an den Kontrollstellen zu lang werden. Gemeinsam mit Italien dürfte das Land noch vor den Maiferien dem griechischen Beispiel folgen und Touristen wieder mit einem schlichten Reisepassstempel einreisen lassen. Seamus McCauley vom Reiseunternehmen Holiday Extras sieht viele Länder in einer Zwangslage: Sie würden sich der EU-Linie widersetzen müssen, um die Existenzgrundlage jener Menschen zu schützen, die vom Tourismus leben.

„Kein Land wird tatenlos zusehen und Griechenland den Markt überlassen, nur weil dort keine EES-Verzögerungen drohen. Das wäre politisch nicht zu rechtfertigen – Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel“, so McCauley. Die Einführung sei ein „komplettes Fiasko“ gewesen. Britische Touristen brächten der griechischen Wirtschaft jährlich 3,5 Milliarden Euro, und Athen habe zu Recht entschieden, diesen Zufluss nicht wegen eines nicht funktionierenden Systems aufs Spiel zu setzen.

Wie die britische Daily Mail berichtet, könnten auch Spanien, Frankreich und Kroatien nachziehen. Das EES breche „wie ein Kartenhaus“ zusammen – die Einführung sei von fehlerhafter Biometrie-Technologie und eklatantem Personalmangel begleitet worden. McCauley zeigte sich überzeugt, dass Portugal und Italien bald folgen werden: „Danach könnte das gesamte System kollabieren. Spanien, Frankreich und Kroatien werden zum selben Schluss kommen – niemand will seinen Tourismusstrom in ein anderes Land abwandern sehen, nur um EU-Vorgaben zu erfüllen.“

Brüssel machtlos

Reiseexperten halten Brüssel in dieser Situation für weitgehend machtlos. Etwaige Strafzahlungen, die die EU verhängen könnte, würden in keinem Verhältnis zu den Mehreinnahmen stehen, die die betroffenen Länder durch das Vermeiden des Chaos an ihren Flughäfen erzielen.

Auch die Fluggesellschaft Ryanair hat beliebte Reiseziele wie Frankreich, Spanien, Italien und Portugal öffentlich aufgefordert, das EES auszusetzen. Chief Operating Officer Neil McMahon brachte es auf den Punkt: „Die Regierungen versuchen, ein unfertiges IT-System mitten in der verkehrsreichsten Touristensaison einzuführen. Die Reisenden zahlen dafür den Preis. Die Lösung liegt auf der Hand – das EES sollte bis September ausgesetzt werden.“