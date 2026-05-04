Anleitung aus dem Internet wird zur Falle: Vater und Sohn (7) schwer verbrannt

Ein Internetvideo, ein Benzinkanister und ein Funke – was als einfache Gartenarbeit begann, endete für eine Familie in einer Katastrophe.

Ein Vater und sein sieben Jahre alter Sohn haben am Sonntag im Bezirk Völkermarkt in Kärnten schwere Brandverletzungen erlitten. Auslöser war ein Versuch, einen Wurzelstock mithilfe von Benzin auszubrennen – nach der Anleitung eines Internetvideos, das einen vermeintlich simplen Trick bewarb.

Stichflamme außer Kontrolle

Der 45-jährige Vater bohrte am Sonntagnachmittag auf seinem Grundstück mehrere Löcher in einen rund 20 Zentimeter starken Holzstock und füllte die Vertiefungen mit Benzin, so wie es das Online-Video vorgegeben hatte. Als er das Benzin entzündete, breitete sich eine Stichflamme blitzartig aus.

Instinktiv griff der Mann nach dem Benzinkanister und warf ihn zur Seite – dabei wurden sowohl er als auch sein Sohn mit Benzin benetzt, das sich augenblicklich entzündete. Der Vater reagierte sofort: Er riss dem Buben die brennende Oberbekleidung vom Körper und alarmierte die Rettungskräfte.

Der Siebenjährige zog sich am Oberkörper derart schwere Verbrennungen zu, dass er per Hubschrauber in die Universitätsklinik Graz transportiert werden musste.