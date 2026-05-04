Schwerer Frontal-Crash: Zwei Hubschrauber nach Unfall im Einsatz

Zwei Autos, ein Aufprall, vier Schwerverletzte – ein Frontalcrash im Pinzgau forderte am Sonntagabend einen Großeinsatz.

Ein schwerer Frontalunfall auf der Hochkönigstraße hat am Sonntagabend in Maria Alm im Pinzgau einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt, zwei Notarzthubschrauber kamen zum Einsatz.

Großeinsatz in Maria Alm

Die Feuerwehr Maria Alm war rasch an der Unfallstelle. Einsatzleiter Herbert Bernecker schilderte gegenüber dem ORF die ersten Minuten nach dem Crash: „Drei Kameraden sind in der Nähe gewesen und haben das eine Auto leicht rauchend vorgefunden. Mit einem Rettungssanitäter haben sie die erste Person versorgt.“ Neben der Feuerwehr standen zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt sowie drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Laut Polizei stießen auf der B164 zwei Pkw frontal zusammen. Ein 21-jähriger Lenker war mit seinem Fahrzeug in das entgegenkommende Auto einer 29-Jährigen geprallt. In seinem Wagen befanden sich außerdem zwei Mitfahrer im Alter von 21 und 24 Jahren.

Vier Schwerverletzte

Alle vier Beteiligten erlitten nach Angaben des Roten Kreuzes schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Angaben zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Die Unfallursache ist weiterhin ungeklärt und Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.