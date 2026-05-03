Verkehrskollaps: Stundenlange Wartezeiten an Grenzübergängen

Lange Schlangen, stockender Verkehr, kein Ende in Sicht – an den Grenzen zwischen BiH und Kroatien wird Geduld zur Pflicht.

An den Grenzübergängen zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien kommt es derzeit zu teils erheblichen Wartezeiten. Betroffen sind sowohl die Ausreise aus Bosnien und Herzegowina als auch die Einreise nach Kroatien – auf beiden Seiten stauen sich die Fahrzeugkolonnen. Ausgelöst wird die Situation durch das verlängerte Wochenende rund um die Feiertage sowie die gleichzeitige Rückreise zahlreicher Angehöriger der bosnisch-herzegowinischen Diaspora in ihre Heimatländer quer durch Europa.

Betroffene Übergänge

Besonders betroffen sind die Übergänge Gradiska, Gradina, Brod, Orasje, Svilaj, Brcko, Izacic und Maljevac. Auch im Süden des Landes sind im Tagesverlauf massive Staus zu erwarten. Der Bosnisch-Herzegowinische Automobilklub BIHAMK hat Autofahrerinnen und Autofahrer bereits dazu aufgerufen, auf Ausweichrouten auszuweichen, um die stark frequentierte Hauptverbindung zwischen Mostar und Sarajevo zu entlasten.

BIHAMK warnt

In einer Warnung des BIHAMK heißt es: „Auf Basis bisheriger Erfahrungen raten wir allen, die heute – am 3. Mai – aus dem Süden ins Landesinnere fahren, sich auf ausgeprägte Staus und mögliche Stillstände auf der Magistrale M-17 zwischen Mostar und Sarajevo einzustellen. Als Ausweichmöglichkeit empfehlen wir die Strecke über Kupres – Bugojno – Rostovo – Vitez nach Sarajevo, die sich an verkehrsreichen Tagen erfahrungsgemäß deutlich weniger belastet zeigt.“