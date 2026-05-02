Adria-Ansturm: Tunnel dicht – Mega-Stau vor Dubrovnik

Kroatien im Stau: Wer dieses Wochenende in den Süden fährt, braucht vor allem eines – Geduld.

Auf den kroatischen Autobahnen hat sich am Wochenende ein massiver Reiseverkehr aufgebaut. Besonders betroffen ist die A1 in Richtung Süden: Im Tunnel Brinje auf dem Weg nach Dubrovnik kommt es zu Stillständen, Kolonnen von mehr als zwei Kilometern Länge haben sich gebildet.

Neben der A1 Zagreb–Split–Ploče verzeichnet auch die A6 Rijeka–Zagreb erhebliche Verzögerungen in Fahrtrichtung Süden, während auf der A3 Bregana–Lipovac der Verkehr in Richtung Osten stockt. Auch auf dem Istrischen Ypsilon sowie auf der Krk-Brücke ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Grenzübergänge betroffen

Der Kroatische Autoklub HAK warnt zusätzlich vor Wartezeiten an den Grenzübergängen. Laut HAK ist mit einem verstärkten Zustrom aus den Nachbarländern zu rechnen, vor allem aus Slowenien. Betroffen sind demnach die Strecken ab den früheren Grenzübergängen Macelj und Bregana sowie Kastel und Plovanija in Istrien und Rupa und Pasjak im Kroatischen Küstenland.

An den Übergängen zu Bosnien-Herzegowina sowie zu Serbien könnten Grenzkontrollen zu Wartezeiten führen – sowohl bei der Einreise nach Kroatien als auch am Sonntag bei der Ausreise.